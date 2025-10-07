CASACOR PE 2025 recebe show gratuito da Downtown Band no Espaço de Eventos Coral

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A programação cultural da CASACOR PE 2025 começa já nesta primeira semana no Espaço de Eventos Coral, localizado no térreo da mostra.

Na quinta-feira, 9 de outubro, a Downtown Band sobe ao palco com clássicos do pop dos anos 80 e 90.

O show é gratuito e tem início às 18h30. As apresentações do Espaço de Eventos Coral seguem todas as quintas-feiras até o encerramento da mostra.

O público que participar da apresentação poderá aproveitar também as operações gastronômicas do térreo, como o Bar Copergás por Ponto Cego, o restaurante Cá-Já e o Café BRB por SOLO Brewing, funcionando das 12h às 22h.

Com o tema “Semear Sonhos”, a CASACOR PE 2025 apresenta 35 ambientes no Complexo Niágara S.A., localizado na esquina da Av. Rio Branco com a Rua do Apolo, no Bairro do Recife.

A mostra vai até 30 de novembro, funcionando de terça a sábado, das 14h às 22h (bilheteria até 21h), e domingos e feriados, das 12h às 20h.

Operações gratuitas como bar, café, restaurante e espaço de eventos abrem de terça a sábado, das 12h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h.

Os ingressos custam R$ 90 (inteira), R$ 45 (meia-entrada) e R$ 70 (ingresso social + 1kg de alimento).