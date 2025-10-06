Catamaran Tours celebra Outubro das Crianças com aventuras temáticas no Recife
Catamaran Tours celebra o mês das crianças com passeios Piratas do Capibaribe e Catamaran Assombrado, diversão e aventuras no Recife
Outubro é sinônimo de brincadeira, imaginação e muita diversão. Para marcar o mês das crianças, a Catamaran Tours – referência em turismo náutico no Recife – preparou uma agenda especial. Dois passeios temáticos que já conquistaram o público ganham nova temporada: Piratas do Capibaribe e Catamaran Assombrado, que misturam teatro, diversão e turismo em um mesmo programa.
Piratas do Capibaribe
O tour “Piratas do Capibaribe – E os Tesouros do Recife” terá saídas nos dias 11, 12, 19 e 26 de outubro, com embarques às 15h. A aventura é liderada pelo pirata Jack Silver (José Silva) e destaca pontos turísticos importantes do centro do Recife, servindo de cenário para batalhas entre piratas e corsários.
Durante o passeio, os participantes podem admirar o painel de Luiz Gonzaga, o Caranguejo da Rua da Aurora, a Ponte Duarte Coelho e muitos outros locais históricos. Os piratas seguem um mapa para localizar os "tesouros do Recife" – pontos turísticos e culturais – enfrentando invasões, lutas entre grupos, competições de dança e outras peripécias.
Valores: R$ 95 por pessoa. Crianças de 4 a 10 anos: R$ 40.
Catamaran Assombrado
O tour “Catamaran Assombrado – Lendas do Recife” é uma aventura noturna pelo Rio Capibaribe, com atores personificando protagonistas de famosas lendas urbanas de Pernambuco, como o Encanta-moça, o fantasma da Emparedada, o Boca de Ouro e o Papa-Figo.
A rota passa por lugares históricos e assombrados da capital, incluindo a Cruz do Patrão. O passeio oferece informações sobre as lendas urbanas, unindo diversão e suspense.
Embarques nos sábados de outubro: 11, 18, 25 e 31, às 20h.
Valores: R$ 95 para adultos e R$ 40 para crianças de 6 a 10 anos.
Entradas antecipadas para ambos os passeios disponíveis em: www.catamarantours.com.br. Mais informações pelo telefone 81 99973-4077.
Serviço – Mês das Crianças
- Piratas do Capibaribe: dia 11 e todos os domingos de outubro, às 15h. Tarifas: R$ 95 por pessoa; R$ 40 crianças de 4 a 10 anos.
- Catamaran Assombrado: todos os sábados de outubro, às 20h. Tarifas: R$ 95 por pessoa; R$ 40 crianças de 6 a 10 anos.
- Local: Cais Santa Rita, S/N, Recife/PE
- Duração: 1h20min
- Vendas antecipadas: www.catamarantours.com.br
- Informações: 81 99973-4077