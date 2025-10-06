Catamaran Tours celebra Outubro das Crianças com aventuras temáticas no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Catamaran Tours celebra o mês das crianças com passeios Piratas do Capibaribe e Catamaran Assombrado, diversão e aventuras no Recife

Clique aqui e escute a matéria

Outubro é sinônimo de brincadeira, imaginação e muita diversão. Para marcar o mês das crianças, a Catamaran Tours – referência em turismo náutico no Recife – preparou uma agenda especial. Dois passeios temáticos que já conquistaram o público ganham nova temporada: Piratas do Capibaribe e Catamaran Assombrado, que misturam teatro, diversão e turismo em um mesmo programa.

Piratas do Capibaribe

O tour “Piratas do Capibaribe – E os Tesouros do Recife” terá saídas nos dias 11, 12, 19 e 26 de outubro, com embarques às 15h. A aventura é liderada pelo pirata Jack Silver (José Silva) e destaca pontos turísticos importantes do centro do Recife, servindo de cenário para batalhas entre piratas e corsários.

Durante o passeio, os participantes podem admirar o painel de Luiz Gonzaga, o Caranguejo da Rua da Aurora, a Ponte Duarte Coelho e muitos outros locais históricos. Os piratas seguem um mapa para localizar os "tesouros do Recife" – pontos turísticos e culturais – enfrentando invasões, lutas entre grupos, competições de dança e outras peripécias.

Valores: R$ 95 por pessoa. Crianças de 4 a 10 anos: R$ 40.

Catamaran Assombrado

O tour “Catamaran Assombrado – Lendas do Recife” é uma aventura noturna pelo Rio Capibaribe, com atores personificando protagonistas de famosas lendas urbanas de Pernambuco, como o Encanta-moça, o fantasma da Emparedada, o Boca de Ouro e o Papa-Figo.

A rota passa por lugares históricos e assombrados da capital, incluindo a Cruz do Patrão. O passeio oferece informações sobre as lendas urbanas, unindo diversão e suspense.

Embarques nos sábados de outubro: 11, 18, 25 e 31, às 20h.

Valores: R$ 95 para adultos e R$ 40 para crianças de 6 a 10 anos.

Entradas antecipadas para ambos os passeios disponíveis em: www.catamarantours.com.br. Mais informações pelo telefone 81 99973-4077.

Serviço – Mês das Crianças