Brincar de Verão: Shopping Recife promove agenda de atividades infantis gratuitas em setembro
Experiências com água, brincadeiras e atividades sensoriais fazem parte da programação da Pracinha Recife. Confira tudo sobre o evento!
Clique aqui e escute a matéria
Embora o verão só tenha início em dezembro, é comum ouvir dos pernambucanos que setembro marca a abertura extraoficial da estação, afinal, é quando as temperaturas começam a subir.
É tempo de atividades, passeios e experiências e, neste momento, não podem faltar brincadeiras para a criançada se divertir ao ar livre. Pensando nisso, dentro do calendário de Primavera/Verão, o Shopping Recife promove, a partir de 6 de setembro, a agenda infantil gratuita “Brincar de Verão” em sua Pracinha Recife.
No espaço localizado ao lado do Terraço de Eventos do mall, o Brincar de Verão combina uma cenografia especial com brincadeiras e atividades lúdicas que utilizam a água como elemento de estímulo sensorial, durante os sábados e domingos de setembro, sempre das 15h30 às 19h.
No repertório de brincadeiras, os pequenos poderão se divertir com o estilingue de bexigas, chuveiro divertido, caminho sensorial, mangueira maluca, labirinto de macarrão e muito mais.
E não para por aí. Para proporcionar momentos de lazer, diversão e bem-viver entre toda a família, o espaço ainda conta com um lounge especial e acolhedor, inspirado na estação mais quente do ano, DJ, área de recreação e um espaço para que os pequenos possam trocar de roupa, após as brincadeiras molhadas.
“A Pracinha Recife já faz parte da rotina de muitas famílias e, com o ‘Brincar de Verão’, reforçamos nosso compromisso de oferecer experiências que gerem conexões e momentos especiais. A programação foi pensada para estimular a imaginação das crianças e criar memórias afetivas em família, em uma proposta gratuita, leve e com a energia da estação mais esperada pelos pernambucanos”, destaca Juliana Vilaça, gerente de Marketing do Shopping Recife.
Serviço
Brincar de Verão na Pracinha Recife
- Quando: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28/9 - sábados e domingos de setembro
- Horário: 15h30 às 19h
- Gratuito
- Próximo ao Terraço de Eventos do Shopping Recife