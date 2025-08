Shopping Recife celebra o Dia dos Pais com promoção em campanha especial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Em homenagem ao Dia dos Pais, celebrado em todo o Brasil no segundo domingo de agosto, o Shopping Recife lança uma campanha especial que reforça a importância do afeto, do cuidado e da conexão entre pais e filhos.

A data também é uma das mais relevantes para o varejo, marcando o período com ações promocionais que valorizam a experiência e o relacionamento com o consumidor.

Por isso, entre os dias 1º e 10 de agosto, os clientes do Shopping poderão participar de uma promoção comemorativa: ao acumular R$ 350 em compras nas lojas do mall, será possível trocar as notas fiscais por uma nécessaire exclusiva da marca Oficina, referência pela excelência em moda masculina.

A ação é limitada a um brinde por CPF e o cadastro das notas deve ser realizado pelo site promocao.shoppingrecife.com.br. O ponto de troca, para retirada do brinde, ficará no 1º piso, próximo à loja Osklen.

Com a iniciativa, o shopping busca oferecer aos seus clientes não apenas uma opção de presente, mas também um gesto a mais de carinho para homenagear os pais. A promoção é válida enquanto durar o estoque de brindes.

“O Dia dos Pais é uma data muito especial para celebrarmos os laços familiares e demonstrarmos carinho por quem sempre esteve ao nosso lado", destaca Juliana Vilaça, gerente de marketing do Shopping Recife.

"Por isso, preparamos uma campanha promocional pensada com muito cuidado para tornar esse momento ainda mais marcante para nossos clientes. É uma excelente oportunidade para presentear e ainda aproveitar experiências únicas no nosso espaço”, finaliza.

Serviço - Dia dos Pais do Shopping Recife