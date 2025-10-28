"Natal de Encantos" do RioMar Recife promove interação, ludicidade e experiências sensoriais para os clientes; confira os detalhes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O protagonista do Natal do RioMar Recife deste ano é um ícone clássico da época. Confira os detalhes do projeto, que inaugurará na quarta-feira (29).

Clique aqui e escute a matéria

Com a grande inauguração marcada para a próxima quarta-feira (29), o Natal do RioMar Recife deste ano traz um tema repleto de experiências sensoriais, ludicidade, tradição e grandes estruturas. "Natal de Encantos" mescla o contemplativo ao interativo através de games e projeções, além de uma vivência palpável para os clientes, com aromas especiais de baunilha e chocolate permeando os ambientes dos biscoitos natalinos.

Na Praça de Eventos 2, o público encontra a Casa do Papai Noel - Divulgação/ Arnaldo Carvalho

O protagonista deste ano é um clássico natalino: o Biscoito de Gengibre, em formato de boneco, que, inclusive, estará presente em formato de pelúcia gigante. A árvore, que também não fica para trás em termos de tamanho, terá quase vinte metros de altura.

A programação do Natal do RioMar Recife ainda conta com encontros presenciais do público com o personagem Biscoito.

Decoração do RioMar Recife para o 'Natal dos Encantos'. - Foto: Heudes Regis

A do Natal do RioMar Recife experiência ganha uma nova dimensão em 2025, com um formato inédito ocupando as duas Praças de Eventos, localizadas no Piso L1, e criando um circuito conectado por uma passarela temática capaz de fazer o público de todas as idades vivenciar a magia natalina, totalizando 4 pontos de interação, interligados por uma passarela.

Dentro da casa, o público pode visitar uma fábrica de biscoitos animada e uma bancada de produção, onde personagens interagem com crianças e adultos. - Divulgação/ Arnaldo Carvalho

Na parte externa, o visitante pode curtir ilhas de entretenimento, envolvendo o Game Cookie, com quatro painéis com acionamento individual nos quais as crianças poderão customizar seus biscoitos digitalmente, e o Gira-Balão, brinquedo que permite passeio em 8 cestos giratórios com assentos quadrados e instagramáveis. O brinquedo, exclusivo para crianças, permite acesso de até 32 participantes.

Dentro da casa, o público pode visitar uma fábrica de biscoitos animada e uma bancada de produção, onde personagens interagem com crianças e adultos. - Divulgação/ Arnaldo Carvalho

Uma novidade deste ano é que a visita ao Papai Noel terá um espaço especial na Praça de Eventos 2, integrado à Praça 1. O bom velhinho terá uma grande casa temática e, em sua volta, diversos atrativos para a diversão, como brinquedo com escorregador, totem para fotos e gangorra temática. Anexo ao local, ainda há um espaço instagramável para visita dos pets, além de um totem digital interativo e gratuito para fotos com interações com biscoitos virtuais.

Decoração do RioMar Recife para o 'Natal dos Encantos'. - Foto: Heudes Regis

A estreia será no dia 29/10, na abertura do Natal, com encontros às 14h, 16h e às 18h. A agenda completa com os encontros em novembro e dezembro estarão disponíveis no APP RioMar Recife.