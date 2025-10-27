Claudia Leitte chega com sua turnê "Intemporal" ao Recife nesta sexta-feira (31)
Claudia Leitte apresenta sua turnê acústica "Intemporal" nesta sexta (31) no Teatro Guararapes, às 21h, com ingressos a partir de R$ 80
Clique aqui e escute a matéria
Claudia Leitte apresenta no Recife a turnê "Intemporal", projeto acústico da cantora, nesta sexta-feira (31 de outubro). O show acontece no Teatro Guararapes, a partir das 21h, e promete levar o público a uma experiência sonora e sensorial. Ingressos estão à venda a partir de R$ 80.
No repertório, regravações de clássicos da MPB, sucessos marcantes da trajetória de Claudia e faixas que fazem parte de sua história, como “Amor Perfeito” e “Bola de Sabão”, além de versões surpreendentes de artistas como Aerosmith e Raul Seixas. Em formato acústico, as canções ganham novas roupagens, revelando um lado mais intimista e emocional da cantora.
“Esperei tanto por esse momento… depois de todos os lançamentos e de tanto carinho recebido, chegou a hora de transformar tudo isso numa troca ainda mais íntima e especial. Essa turnê representa uma fase muito pessoal para mim, mais reflexiva e conectada com a música. Meu desejo é que cada noite seja inesquecível!”, comenta Claudia.
Serviço
- Evento: Claudia Leitte em "Intemporal"
- Data e hora: 31 de outubro de 2025 (sexta-feira), às 21h
- Local: Teatro Guararapes: Centro de Convenções de Pernambuco
- Informações: (81) 4042-8400
- Ingressos:
- Plateia Especial: R$ 360 (inteira) | R$ 180 (meia)
- Plateia: R$ 280 (inteira) | R$ 140 (meia)
- Balcão: R$ 160 (inteira) | R$ 80 (meia) | Ingresso solidário: R$ 100 + 1 kg de alimento
- À venda: bilheteria do teatro e no site Cecon Tickets