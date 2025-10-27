Sport: Gabriel Vasconcellos e Derik Lacerda ficarão para 2026? Entenda cenário atual
Em meio à péssima campanha da equipe rubro-negra na Série A, goleiro e atacante se destacam com boas atuações, mas possuem futuro incerto
Praticamente rebaixado para a Série B, já que possui apenas 17 pontos na Série A, onde ocupa a lanterna, o Sport já começa a pensar na próxima temporada.
Algumas mudanças podem ser promovidas no elenco do Leão da Ilha. No entanto, dois atletas que chegaram na metade da temporada agradaram o torcedor rubro-negro, que deseja suas permanências para 2026.
Tratam-se do goleiro Gabriel Vasconcellos e o centroavante Derik Lacerda, destaques do time no Brasileirão. Enquanto o primeiro trouxe segurança à defesa rubro-negra, o atacante marcou 6 gols na competição.
Gabriel Vasconcellos e Derik Lacerda seguirão no Sport para 2026?
No entanto, de acordo com o repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, a permanência dos atletas é considerada improvável. Os dois jogadores estão emprestados por Vitória e Cuiabá, respectivamente, e possuem contrato até o final de 2025.
Gabriel Vasconcellos não deve continuar no Sport devido à posição do presidente do Vitória, Fábio Mota, que deseja contar com o atleta para 2026, já que o atual titular do time, Lucas Arcanjo, deve ser vendido.
Em entrevista ao repórter Lucas Holanda, Fábio Mota confirmou que não existe o interesse de negociar o atleta para o clube pernambucano, em definitivo, e nem de renovar o empréstimo do goleiro, que disputou 17 partidas no Campeonato Brasileiro.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Derik Lacerda, por outro lado, deve vestir outra camisa em 2026. Com contrato junto ao Cuiabá, o jogador tornou-se alvo de outros clubes.
Segundo Antônio Gabriel, vários olheiros estão presentes em partidas do Sport para observarem o atleta. Entre eles, estão profissionais do Grupo City, conglomerado que comanda o Bahia.
O atacante balançou as redes seis vezes em quinze partidas na Série A. O jogador é o principal goleador do time no Brasileirão e está em segundo lugar na lista de artilheiros do Rubro-Negro em 2025.