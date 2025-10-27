Sport: Gabriel Vasconcellos e Derik Lacerda ficarão para 2026? Entenda cenário atual

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em meio à péssima campanha da equipe rubro-negra na Série A, goleiro e atacante se destacam com boas atuações, mas possuem futuro incerto

Praticamente rebaixado para a Série B, já que possui apenas 17 pontos na Série A, onde ocupa a lanterna, o Sport já começa a pensar na próxima temporada.

Algumas mudanças podem ser promovidas no elenco do Leão da Ilha. No entanto, dois atletas que chegaram na metade da temporada agradaram o torcedor rubro-negro, que deseja suas permanências para 2026.



Tratam-se do goleiro Gabriel Vasconcellos e o centroavante Derik Lacerda, destaques do time no Brasileirão. Enquanto o primeiro trouxe segurança à defesa rubro-negra, o atacante marcou 6 gols na competição.

Gabriel Vasconcellos e Derik Lacerda seguirão no Sport para 2026?

No entanto, de acordo com o repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, a permanência dos atletas é considerada improvável. Os dois jogadores estão emprestados por Vitória e Cuiabá, respectivamente, e possuem contrato até o final de 2025.

Gabriel Vasconcellos não deve continuar no Sport devido à posição do presidente do Vitória, Fábio Mota, que deseja contar com o atleta para 2026, já que o atual titular do time, Lucas Arcanjo, deve ser vendido.

Em entrevista ao repórter Lucas Holanda, Fábio Mota confirmou que não existe o interesse de negociar o atleta para o clube pernambucano, em definitivo, e nem de renovar o empréstimo do goleiro, que disputou 17 partidas no Campeonato Brasileiro.

Derik Lacerda, por outro lado, deve vestir outra camisa em 2026. Com contrato junto ao Cuiabá, o jogador tornou-se alvo de outros clubes.

Segundo Antônio Gabriel, vários olheiros estão presentes em partidas do Sport para observarem o atleta. Entre eles, estão profissionais do Grupo City, conglomerado que comanda o Bahia.

O atacante balançou as redes seis vezes em quinze partidas na Série A. O jogador é o principal goleador do time no Brasileirão e está em segundo lugar na lista de artilheiros do Rubro-Negro em 2025.

