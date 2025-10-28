Natal do RioMar Recife traz circuito inédito com duas praças temáticas e passarela interativa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com o tema "Encantos de Natal RioMar", decoração de 2025 aposta em experiências imersivas, aromas natalinos e experiência multissensorial

O Natal do RioMar Recife ganha um formato totalmente novo em 2025. Com uma decoração inédita que ocupa as duas Praças de Eventos do Piso L1, conectadas por uma passarela temática. O circuito foi pensado para envolver o público em uma experiência completa, unindo luz, música, aromas e interação.

Com o tema “Encantos de Natal RioMar”, a decoração tem como personagem principal o biscoito de gengibre, ícone clássico das festas natalinas. A estreia acontece nesta quarta-feira (29), com um cenário que mistura o contemplativo ao interativo, incluindo games, projeções e experiências multissensoriais com aromas de baunilha e chocolate.

A decoração tem como personagem principal o biscoito de gengibre, ícone clássico das festas natalinas. - Divulgação/ Arnaldo Carvalho

Como participar da experiência

A jornada começa na Escada Interativa, no acesso principal do shopping, que ganha iluminação especial e decoração temática. Para visitar o circuito, é necessário agendar data e horário pelo app do RioMar Recife.

Cada cadastro dá direito a um titular e até três acompanhantes, e o grupo recebe pulseiras que permitem o acesso gratuito às ativações das Praças 1 e 2.

Parque dos Biscoitos: diversão e encantamento

Na Praça de Eventos 1, batizada de “Parque dos Biscoitos”, o visitante é recebido por um portal iluminado em LED e uma casa com árvore de Natal de 20 metros instalada no telhado.

Dentro da casa, o público pode visitar uma fábrica de biscoitos animada e uma bancada de produção, onde personagens interagem com crianças e adultos.

Na área externa, há ilhas de entretenimento com o Game Cookie, que permite customizar biscoitos digitais, e o Gira-Balão, brinquedo com oito cestos giratórios para até 32 crianças. O espaço também conta com balanço acessível, carroça temática, casinhas instagramáveis e um Totem de Biscoitos para registrar fotos, que podem ser resgatadas via QR Code.

Após essa etapa, os visitantes seguem pela passarela até a Praça de Eventos 2, onde está a Casa do Noel.

Na Praça de Eventos 2, o público encontra a Casa do Papai Noel - Divulgação/ Arnaldo Carvalho

Encontro com o bom velhinho

Na Praça de Eventos 2, o público encontra a Casa do Papai Noel, um dos pontos mais aguardados da programação. O espaço foi ampliado e ganhou novos atrativos, como brinquedos com escorregador, gangorra temática, totem para fotos e uma área especial para pets.

Há ainda um totem digital interativo gratuito, que permite tirar fotos com elementos virtuais do universo dos biscoitos natalinos.

Personagens e tecnologia a serviço da magia

Para dar vida ao tema “Encantos de Natal RioMar”, 30 atores profissionais foram contratados para atuar durante os 60 dias de evento. Os figurinos são exclusivos e alguns utilizam projeções em LED, mesclando tecnologia e afeto na interação com o público.

Dentro da casa, o público pode visitar uma fábrica de biscoitos animada e uma bancada de produção, onde personagens interagem com crianças e adultos. - Divulgação/ Arnaldo Carvalho Dentro da casa, o público pode visitar uma fábrica de biscoitos animada e uma bancada de produção, onde personagens interagem com crianças e adultos. - Divulgação/ Arnaldo Carvalho Cada cliente recebe uma pulseira para acessar gratuitamente as ativações das Praças 1 e 2. - DIVULGAÇÃO/ RioMar O bom velhinho terá uma grande casa temática e, em sua volta, diversos atrativos para a diversão - DIVULGAÇÃO/ RioMar

Decoração espalhada por todo o shopping

Além das praças temáticas, o clima natalino toma conta de todos os pisos do RioMar. Guirlandas gigantes, cascatas de LED, árvores decoradas e o tradicional Presépio — instalado em um cenário rústico no Piso L4 — completam a ambientação.

O projeto é uma cocriação entre o RioMar Recife e a empresa Cecilia Dale, referência em decoração natalina no Brasil.

Iluminação externa e espetáculo visual

A fachada do RioMar Recife também ganha destaque com uma iluminação natalina especial, composta por mais de 53 mil pontos de LED e 1.300 estrobos que formam desenhos de faixas, cascatas e estrelas visíveis à distância.

Próximo às cancelas de entrada, uma árvore iluminada de 15 metros de altura se torna um dos principais símbolos do Natal deste ano.

O projeto de iluminação externa é assinado pela empresa brasileira Fábrica de Luz, que completa o espetáculo visual e dá boas-vindas à temporada natalina no RioMar Recife.