Mirante Dançante retorna ao Recife com Jaime Arôxa em edição especial no dia 15 de novembro

Segunda edição do Mirante Dançante acontece dia 15 de novembro no Mirante do Paço, com Jaime Arôxa, música ao vivo e 1.500 m² de salão

Após devolver ao Recife a relevância que a dança de salão merece no calendário cultural, o evento Mirante Dançante prepara sua segunda edição no próximo dia 15 de novembro no Mirante do Paço, no Bairro do Recife. O anfitrião da noite será o professor, bailarino e coreógrafo Jaime Arôxa, pernambucano que já conquistou o Brasil, desde que coreografou aberturas para novelas da TV Globo.

Arôxa terá de apoio a música ao vivo das bandas Los Cubanos, Orquestra Fascinação e o DJ Robertinho com som nos intervalos. Andrea Carvalho promete tudo com ainda mais capricho desde a estreia com Carlinhos de Jesus. A fórmula de sucesso permanece: 1.500 m² de salão à disposição para todos se entregarem à dança, além da varanda com vista para a Bacia do Pina e o Rio Capibaribe, as ilhas de bares e uma área gastronômica.

Ingressos à venda no site/app Evenyx ou em pontos físicos como no Mirante do Paço, lojas Casa do Pará e Trois Barbearia. Informações pelo Instagram oficial: @mirantedopaco.