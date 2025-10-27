Sucesso no piseiro e na vaquejada, Eric Land se apresenta no Sambinha Chacon, neste sábado (1)
O cantor Eric Land traz suas novidades e hits ao Sambinha Chacon neste sábado (1), no Poço da Panela, a partir das 17h, no Recife
Um dos nomes em maior ascensão no piseiro, fazendo sucesso por todo Brasil, o cantor Eric Land retorna ao Recife neste sábado (1) para comandar uma nova edição do Sambinha Chacon. Transformando a famosa roda de samba em uma experiência de vaquejada, a festa, que acontece no Poço da Panela, terá início às 17h.
Apresentando para os pernambucanos as novidades da sua carreira, Eric Land apresentará canções do novo álbum “This is Eric Land”, como “Vaqueira Sexy”, além de agitar o público com os hits “Chorei na Vaquejada”, “Pilantra e Meio” e “Cidade Inteira”. Completando o line up, também se apresentam no Sambinha Chacon o Forró Pegado, donos do hit “É o Chefe”; Allan DiBoa e Lulinha & Citrus Clube.
Os ingressos para o Sambinha Chacon custam R$ 100 e estão à venda no site Bilheteria Digital ou via Pix, através do contato (81) 98777-4570. A arena Sambinha Chacon fica localizada na Rua do Chacon, 365, Poço Da Panela.
- Evento: Sambinha Chacon
- Data e hora: Sábado, 1 de novembro, às 17h
- Local: Rua do Chacon, 365, Poço Da Panela
- Atrações: Eric Land, Forró Pegado, Allan Diboa e Lulinha & Citrus Clube
- Ingressos: R$ 100, à venda no site Bilheteria Digital ou via Pix, através do contato (81) 98777-4570
- Informações: @sambinhachacon