Nova turnê de Veigh desembarca no Classic Hall neste sábado (01/11)

Após estreia com ingressos esgotados em São Paulo, Classic Hall recebe nova apresentação da turnê EVOM do rapper Veigh; ingressos partem de R$80.

Após estreia com ingressos esgotados em São Paulo, Veigh chega ao Classic Hall, neste sábado (01/11) com sua EVOM Tour. O evento começa às 20h, e os últimos ingressos estão disponíveis.

A noite promete ser uma celebração do rap nacional. Além do show de Veigh, um dos maiores nomes da nova geração do ritmo, o público também vai curtir as apresentações de Nagalli, Ghard, Niink e G.A., que vêm se destacando na cena.

O show traz a mesma estrutura vista na estreia paulista, com grande investimento em cenografia e efeitos visuais, e uma equipe de mais de 100 profissionais.

No repertório, Veigh reúne sucessos como “Novo Balanço”, “Engana Dizendo Que Ama”, “Taylor”, “Monaco Freestyle” e “Vida Chique”, além das faixas do álbum “Eu Venci o Mundo”, que dá nome à turnê. Um dos momentos mais aguardados é a performance de “Artista Genérico”, música que alcançou o topo do Spotify.

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Classic Hall e no site Bilheteria Digital. Os preços dos ingressos partem de R$ 80 (premium meia-entrada), R$ 110,00 (premium social) e R$ 160,00 (premium inteira).



