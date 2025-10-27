Após estreia esgotada em SP, Veigh traz nova turnê ao Classic Hall neste sábado (1º)
Show da "EVOM Tour" no Recife terá estrutura grandiosa e apresentações de Nagalli, Ghard, Niink e G.A.; últimos ingressos estão à venda
O rapper Veigh, um dos maiores nomes da nova geração do trap nacional, desembarca no Recife neste sábado (1º de novembro) para apresentar sua nova e aguardada turnê, a "EVOM Tour". O show acontece no Classic Hall, em Olinda, a partir das 20h, e os últimos ingressos estão disponíveis.
A apresentação na capital pernambucana segue a estreia histórica da turnê em São Paulo, que teve ingressos esgotados e marcou um novo patamar nas produções de shows de rap no Brasil.
Estrutura grandiosa e convidados
Segundo a produção, o show no Recife contará com a mesma estrutura grandiosa vista na estreia, incluindo cenografia imponente, efeitos visuais marcantes e uma equipe de mais de 100 profissionais.
A noite será uma celebração do rap nacional. Além de Veigh, o público poderá conferir as apresentações de Nagalli, Ghard, Niink e G.A., artistas que vêm se destacando na cena.
Repertório e novo álbum
O repertório da "EVOM Tour" mescla os grandes sucessos da carreira de Veigh, como “Novo Balanço”, “Engana Dizendo Que Ama” e “Vida Chique”, com as faixas de seu mais recente álbum, “Eu Venci o Mundo”, que dá nome à turnê. Um dos momentos mais esperados é a performance de “Artista Genérico”, música que alcançou o topo do Spotify Brasil.
Serviço
- Show de Veigh - EVOM Tour (com Nagalli, Ghard, Niink e G.A.)
- Quando: Sábado, 1º de novembro de 2025
- Onde: Classic Hall (Av. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho, Olinda)
- Horário: Abertura da casa às 20h
- Ingressos:
- Online: Bilheteria Digital
- Pontos Físicos: Bilheteria do Classic Hall
