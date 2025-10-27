fechar
Após estreia esgotada em SP, Veigh traz nova turnê ao Classic Hall neste sábado (1º)

Show da "EVOM Tour" no Recife terá estrutura grandiosa e apresentações de Nagalli, Ghard, Niink e G.A.; últimos ingressos estão à venda

Por Túlio Feitosa Publicado em 27/10/2025 às 18:57
Rapper Veigh retorna ao Recife em nova turnê
Rapper Veigh retorna ao Recife em nova turnê - Alisson Gabriel/Divulgação

O rapper Veigh, um dos maiores nomes da nova geração do trap nacional, desembarca no Recife neste sábado (1º de novembro) para apresentar sua nova e aguardada turnê, a "EVOM Tour". O show acontece no Classic Hall, em Olinda, a partir das 20h, e os últimos ingressos estão disponíveis.

A apresentação na capital pernambucana segue a estreia histórica da turnê em São Paulo, que teve ingressos esgotados e marcou um novo patamar nas produções de shows de rap no Brasil.

Estrutura grandiosa e convidados

Segundo a produção, o show no Recife contará com a mesma estrutura grandiosa vista na estreia, incluindo cenografia imponente, efeitos visuais marcantes e uma equipe de mais de 100 profissionais.

A noite será uma celebração do rap nacional. Além de Veigh, o público poderá conferir as apresentações de Nagalli, Ghard, Niink e G.A., artistas que vêm se destacando na cena.

Repertório e novo álbum

O repertório da "EVOM Tour" mescla os grandes sucessos da carreira de Veigh, como “Novo Balanço”, “Engana Dizendo Que Ama” e “Vida Chique”, com as faixas de seu mais recente álbum, “Eu Venci o Mundo”, que dá nome à turnê. Um dos momentos mais esperados é a performance de “Artista Genérico”, música que alcançou o topo do Spotify Brasil.

Serviço

  • Show de Veigh - EVOM Tour (com Nagalli, Ghard, Niink e G.A.)
  • Quando: Sábado, 1º de novembro de 2025
  • Onde: Classic Hall (Av. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho, Olinda)
  • Horário: Abertura da casa às 20h
  • Ingressos:
    • Online: Bilheteria Digital
    • Pontos Físicos: Bilheteria do Classic Hall

