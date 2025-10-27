Pagobinho chega ao Recife neste sábado (1º) com Fabinho e convidados
Projeto Pagobinho, comandado por Fabinho, transforma o Recife Antigo em reduto do pagode neste sábado (1º). Saiba mais detalhes na matéria
O fenômeno do pagode Fabinho desembarca no Recife neste sábado (1º) com o projeto Pagobinho, a partir das 22h, no Mirante do Paço. Após passar por cidades como Campos, Porto Alegre e São Gonçalo, o evento chega à capital pernambucana prometendo transformar o Recife Antigo em um verdadeiro reduto do ritmo.
O Pagobinho tem se consolidado como um dos principais encontros da cena do pagode no Brasil. Na última edição, realizada em São Gonçalo, o evento reuniu mais de 12 mil pessoas vindas de diversas cidades, atraídas pelo show de Fabinho e convidados de destaque no gênero.
Fenômeno do pagode atual, Fabinho soma mais de 40 milhões de streams mensais em suas plataformas digitais e tem alcançado recordes de visualizações no YouTube com seus áudios visuais. A energia do artista e de seus convidados promete contagiar o público recifense.
Os ingressos para o Pagobinho no Recife estão à venda a partir de R$ 95 e podem ser adquiridos no site Bilheteria Digital e nas lojas Esposende dos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna. Mais informações nos perfis oficiais do projeto no Instagram: @pagobinhooficial e @festacheia.
O público pode esperar uma noite de muito pagode, energia contagiante e a presença de convidados especiais que prometem tornar o sábado inesquecível para os fãs do gênero.