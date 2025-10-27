Nos 80 anos de Raul Seixas, musical celebra o Maluco Beleza em única sessão no Recife
Raul Seixas, o Musical" chega ao Recife em única sessão dia 1º de novembro no Teatro RioMar, celebrando os 80 anos do Pai do Rock Nacional
Clique aqui e escute a matéria
Raul Seixas transcendeu sua época, desafiou normas sociais e culturais e cravou sua marca na história com composições inesquecíveis. A metamorfose ambulante que assinalou para sempre a música brasileira sobe aos palcos e chega pela primeira vez ao Recife no ano em que o Pai do Rock Nacional faria 80 anos. “Raul Seixas, o Musical”, já assistido por mais de 30 mil pessoas, realiza única sessão no Teatro RioMar, dia 1º de novembro, convidando a um mergulho na essência de um dos nossos mais autênticos artistas.
Quem dá vida ao Maluco Beleza é o ator Bruce Gomlevsky, vencedor do Prêmio FITA 2024 de Melhor Ator e indicado ao Prêmio APTR 2025 pelo papel. Após 15 anos interpretando Renato Russo nos palcos, ele se dedica desde 2024 à obra de seu maior ídolo, aprofundando a pesquisa cênica e musical que marca sua trajetória.
Com roteiro baseado em manuscritos originais do cantor cedidos pela família, a dramaturgia assinada por Leonardo da Selva traz um olhar único e pessoal sobre esse gênio do rock brasileiro. Como definiu Pedro Bial, "um espetáculo que nos deixa inspirados para encarar o Brasil."
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O enredo se desenrola durante uma noite insone, quando Raul revisita sua história, compõe, reflete sobre sua arte e questiona os rumos do Brasil. Num tom confessional e emocionalmente intenso, o espectador é conduzido pelos bastidores da mente inquieta de Raul sobre liberdade, arte e sociedade por meio de 21 canções, como os clássicos “Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás”, ”Maluco Beleza”,” Tente Outra Vez” e “Gita”.
Em um contexto social ainda marcado por polarizações, o espetáculo resgata a essência da "Sociedade Alternativa" de Raul Seixas, onde liberdade e autenticidade são valores fundamentais. Para os mais jovens, é uma oportunidade de conhecer um ícone que continua extremamente atual. Para aqueles que viveram a época de Raul, um reencontro emocionante com um legado que segue pulsante.
Mais do que uma homenagem, o musical é um convite à reflexão e um manifesto sobre a força transformadora da arte. Trinta e seis anos após a morte de Raul, sua obra segue atual e inspiradora, provando que sua filosofia e músicas resistem ao tempo e continuam a ecoar em diferentes gerações. Como Raul nos ensinou, a verdadeira revolução começa dentro de cada um de nós.
Ficha técnica
- Ator: Bruce Gomlevsky
- Direção, Dramaturgia e Produção: Leonardo da Selva
- Direção Musical: Gabriel Gabriel
- Assistência de Direção: Tassia Leite
- Cenário: Nello Marrese
- Figurino: Maria Calou
- Iluminação: Gabriel Prieto
Serviço
- Evento: Raul Seixas, o Musical
- Data e hora: 1º de novembro de 2025 (sábado), às 21h
- Local: Teatro RioMar: RioMar Shopping – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina
- Informações: www.teatroriomarrecife.com.br
- Duração: 70 minutos
- Classificação: 12 anos
- Ingressos:
- Plateia especial: R$ 200 e R$ 100 (meia)
- Plateia alta: R$ 180 e R$ 90 (meia)
- Balcão: R$ 150 e R$ 75 (meia)
- À venda: site uhuu.com e na bilheteria do teatro (terça a sábado, das 14h às 20h)