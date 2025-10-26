Ao vivo: João Carlos Paes Mendonça entrevistado no Passando a Limpo, da Rádio Jornal, esta segunda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Presidente do Grupo JCPM, que celebra 90 anos de fundação, fala sobre trajetória da companhia, compromisso social e decisões mais recentes da empresa

O empresário João Carlos Paes Mendonça, presidente do Grupo JCPM, será entrevistado no programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (27), em entrevista sobre história a visão de futuro da companhia, que celebra 90 anos de fundação em 2025.

A entrevista ocorrerá das 8h às 9h e será transmitida ao vivo em rede para todo Estado de Pernambuco, além de ser veiculada em todas as plataformas digitais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).

90 anos de tradição e renovação estratégica

Fundado em 1935 por Pedro Paes Mendonça em uma pequena mercearia no interior de Sergipe, o Grupo JCPM cresceu e se diversificou, mantendo a tradição de uma atuação ética e comprometida com o desenvolvimento socioeconômico do Nordeste.

O empresário João Carlos Paes Mendonça, aos 87 anos, demonstra um espírito ainda mais empreendedor, buscando inovar e utilizar atualizações de gestão e tecnologia para garantir que shoppings e as demais empresas do grupo estejam sempre na vanguarda do país.

Com o objetivo de ampliar a geração de valor e alinhar-se aos padrões internacionais de estrutura organizacional, o Grupo implementou um modelo de governança atualizado e robusto.

Entre as decisões mais recentes e importantes, está restruturação da governança. Entre os destaques, a centralização das decisões estratégicas na holding JCPMPar – Participações e Empreendimentos S.A..

Segundo o empresário, essa mudança permite um maior foco nas estratégias e uma separação clara entre as áreas de negócios, tornando o grupo “ainda mais ágil e competitivo”.

Foco em shoppings e novo CEO

Uma das consequências dessa reestruturação foi a criação da JCPM Shopping Centers, uma nova empresa dedicada exclusivamente à operação dos 11 shoppings em que o grupo atua, ocupando a liderança no Nordeste e a quarta posição no Brasil.

Para comandar esta unidade a partir de janeiro de 2026, foi anunciado o novo CEO, Sérgio Moraes Vieira Filho, de 43 anos. João Carlos Paes Mendonça destacou que o executivo é um pernambucano “preparado” com uma “bela trajetória em uma empresa internacional”, incluindo passagens pela Nigéria, Rússia e África do Sul.

O legado social: FPPM e IJCPM

Na entrevista, João Carlos Paes Mendonça também destacará a forte atuação social do Grupo. O compromisso com as pessoas é visto como parte da estratégia empresarial, conectando os empreendimentos às comunidades do entorno.

Essa interlocução é realizada por meio de duas instituições:

1. Fundação Pedro Paes Mendonça (FPPM): Com 36 anos de atuação, a Fundação concentra esforços na comunidade de Serra do Machado, em Sergipe. Mantém iniciativas de políticas públicas essenciais, como uma escola de ensino fundamental (atendendo cerca de 300 alunos), um lar de idosos e uma unidade de saúde com foco preventivo. A FPPM tem sido um “divisor de águas” na vida de jovens como Rayssa, aprovada em Medicina, e Estefane, formada em Engenharia Civil.

2. Instituto JCPM (IJCPM): Criado em 2007, o Instituto foca em qualificar jovens (entre 14 e 24 anos) das comunidades vizinhas dos empreendimentos comerciais. O IJCPM, com unidades em Recife, Salvador, Fortaleza e Aracaju, oferece cursos profissionalizantes e preparatórios para o Enem, facilitando a inserção no mercado de trabalho e proporcionando uma transformação de vida.

Conjuntura econômica e o futuro

Além dos temas corporativos e sociais, o empresário também trará sua perspectiva sobre a conjuntura econômica atual. Temas que estão em destaque como tarifaço, obras estruturadoras no Nordeste e desafios da Inteligência Artificial devem ser abordados.