Grupo JCPM anuncia mudança na estrutura organizacional e novo executivo para shoppings centers

Planejamento organizacional será centralizado na holding JCPMPar, que contará com Conselho de Administração composto por seis integrantes

O Grupo JCPM, que celebra 90 anos de história em 2025, anunciou mudanças em sua estrutura organizacional para concentrar as decisões estratégicas. A partir de agora, o planejamento será centralizado na holding JCPMPar – Participações e Empreendimentos S.A., que contará com um Conselho de Administração composto por seis integrantes.

A holding JCPMPar abrange negócios nos segmentos de Shopping Center, Construções, Incorporação e Ativos Imobiliários, Comunicação — com o Sistema Jornal do Commercio (TV, Rádio, Jornal e Digital) — e Compromisso Social, com o Instituto JCPM e a Fundação Pedro Paes Mendonça.

O Conselho de Administração da JCPMPar será presidido por João Carlos Paes Mendonça. Os demais membros são João Carlos Paes Mendonça Tavares de Melo, Marcelo Tavares de Melo Filho, Renato Paes Mendonça Tavares de Melo, e Jaime Queiroz Filho, que será vice-presidente do Conselho. Marcelo Silva atuará como conselheiro independente.

No segmento de shopping center, o grupo ocupa a liderança no Nordeste e é o quarto maior do Brasil. Possui participação em 11 empreendimentos, que somam 640 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) geral, sendo 500 mil m² de ABL própria, com a presença de cerca de 3,2 mil lojistas. Os shoppings incluem:

Pernambuco : Shopping Recife, Tacaruna, Guararapes, Plaza Casa Forte e RioMar Recife;

: Shopping Recife, Tacaruna, Guararapes, Plaza Casa Forte e RioMar Recife; Ceará : RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy;

: RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy; Sergipe : RioMar Aracaju e Jardins;

: RioMar Aracaju e Jardins; Bahia: Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping.

Os negócios do setor de shopping center serão concentrados na empresa JCPM Shopping Centers, que passa a ter um CEO dedicado integralmente à operação do segmento. Essa mudança visa consolidar um modelo de gestão mais focado no negócio e proporcionar um padrão superior nas operações nos estados de atuação.

Para a função de CEO da JCPM Shopping Centers, o grupo anunciou Sérgio Moraes Vieira Filho, de 43 anos, natural de Pernambuco.

O executivo é formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Pernambuco e possui especialização em Finanças pela Harvard Business School (2022). Também possui formações na ESPM, Singularity University California e The University of Chicago Booth School of Business.

Sérgio Moraes Vieira Filho iniciou a carreira em 2002 na Coca-Cola Solar, atuando nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. A partir de 2016, passou a trabalhar fora do país, primeiro na Coca-Cola Hellenic, na Nigéria. Em seguida, foi para a Multon, uma Joint Venture da The Coca-Cola Company com sede na Rússia e abrangência em 12 países da região, onde exerceu a presidência e foi membro do Conselho. Ele está deixando a vice-presidência da The Coca-Cola Company na África do Sul, função que ocupava desde 2023.

Grupo JCPM

JCPM Trade Center, no Recife - Renato Spencer/JC Imagem

O Grupo JCPM foi fundado em 1935 por Pedro Paes Mendonça, com uma pequena mercearia na Serra do Machado, interior de Sergipe. O Grupo consolidou os negócios e, na década de 60, lançou a marca Bompreço no Recife, uma rede de supermercados que chegou a ser a terceira maior do país, mesmo atuando apenas no Nordeste.

Atualmente, o Grupo também desenvolve o Condomínio Praia de Guadalupe, um empreendimento imobiliário com 1,2 milhão de metros quadrados em Sirinhaém, no Litoral Sul de Pernambuco, com terrenos e casas altas. A empresa se prepara, ainda, para lançar projetos empresariais.