Grupo JCPM centraliza decisões estratégicas e anuncia novo executivo para shoppings centers

Holding JCPMPar vai concentrar o planejamento do grupo, com foco em agilidade e governança. Sérgio Moraes Vieira Filho assume a JCPM Shopping Centers

O Grupo JCPM anunciou, nesta quarta-feira (22), uma mudança importante em sua estrutura organizacional. A partir de agora, as decisões estratégicas das empresas passam a ser centralizadas na holding JCPMPar – Participações e Empreendimentos S.A., que contará com um Conselho de Administração formado por seis integrantes, presidido por João Carlos Paes Mendonça.

"A ideia é criar um conselho para tratar das estratégias do grupo como um todo, acompanhar, preservar a cultura e todos os valores que temos. Esse é um papel que precisa ser exercido por pessoas com mais tempo para pensar o negócio — e não pelo pessoal do dia a dia”, explica o empresário.

Segundo ele, a criação do conselho permitirá mais foco nas decisões estratégicas e uma separação clara entre as áreas de negócios. Além de João Carlos Paes Mendonça, o Conselho de Administração da JCPMPar será composto por João Carlos Paes Mendonça Tavares de Melo, Marcelo Tavares de Melo Filho, Renato Paes Mendonça Tavares de Melo e Jaime Queiroz Filho, que exercerá a vice-presidência. O empresário Marcelo Silva será o conselheiro independente. “Como vice-presidente, Jaime vai fazer toda essa coordenação junto comigo”, diz.

Agilidade e foco nos negócios

João Carlos Paes Mendonça, presidente do Conselho de Administração do JCPMPar - Heudes Régis / Divulgação

Para o empresário, a nova estrutura vai fortalecer a eficiência e a competitividade do grupo. “Essa mudança vai tornar o grupo ainda mais ágil e competitivo. Cada área precisa atuar com foco nos seus objetivos. Quando tudo se mistura, o desempenho se compromete. Cada negócio deve contar com sua própria equipe e estratégia”, observa.

A JCPMPar reúne negócios nos segmentos de shopping center, construção, incorporação e ativos imobiliários, comunicação — com o Sistema Jornal do Commercio (TV, Rádio, Jornal e Digital) — e compromisso social, por meio do Instituto JCPM e da Fundação Pedro Paes Mendonça.

Novo comando nos shoppings

RioMar Recife - Divulgação

O grupo também anunciou a criação da JCPM Shopping Centers, empresa dedicada exclusivamente à operação dos 11 shoppings em que o grupo atua, ocupando a liderança no Nordeste e a quarta posição no Brasil. Entre os empreendimentos estão o RioMar Recife, Shopping Recife, Plaza Casa Forte, Tacaruna e Guararapes, além dos negócios na Bahia, Ceará e Sergipe.

Os empreendimentos somam 640 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) geral, sendo 500 mil m² de ABL própria, com a presença de cerca de 3,2 mil lojistas. “O setor de shopping centers exige atenção constante, gestão dedicada e acompanhamento próximo — não pode se dispersar com outras frentes, como construção, incorporação ou investimentos financeiros”, destaca o empresário.

A unidade passa a ser comandada pelo novo CEO, Sérgio Moraes Vieira Filho, de 43 anos, pernambucano, com carreira internacional. “O executivo escolhido é uma pessoa preparada. É um pernambucano com uma bela trajetória em uma empresa internacional. Começou no Recife, na Coca-Cola, passou pela Nigéria, depois Rússia e, mais recentemente, África do Sul”, afirma João Carlos.

O executivo é formado em Administração pela UFPE e tem especializações na Harvard Business School, ESPM, Singularity University e University of Chicago Booth School of Business. Sua trajetória inclui posições de liderança na Coca-Cola Solar, Coca-Cola Hellenic (Nigéria), Multon (Rússia) e na The Coca-Cola Company (África do Sul). Ele assumirá a JCPM Shopping Centers em janeiro de 2026.

Visão de futuro e investimentos

Aos 87 anos, o empresário afirma que deseja dedicar mais tempo à orientação estratégica, reforçando o papel do conselho como espaço de reflexão e futuro. O novo modelo prepara o grupo, que celebra 90 anos em 2025, para os próximos desafios. “Agilidade, melhoria de qualidade de serviço, melhor operação e preparação para o futuro — é isso que buscamos. O futuro exige que a gente vá atrás do que está nas ruas, das mudanças”, acredita.

Ele também destacou os investimentos em modernização dos empreendimentos. “Estamos investindo mais de 100 milhões em modernização e tecnologia. Esse é o caminho hoje, e a inteligência artificial está aí para ajudar a resolver muita coisa.”

Tradição e legado

Fundado em 1935, o Grupo JCPM tem origem em uma pequena mercearia criada por Pedro Paes Mendonça, na Serra do Machado, em Sergipe. O grupo cresceu e se diversificou, consolidando negócios em múltiplos setores.

Hoje, além dos shoppings, o grupo desenvolve o Condomínio Praia de Guadalupe, um empreendimento de 1,2 milhão de m² no Litoral Sul de Pernambuco, e prepara novos projetos empresariais.

O Grupo JCPM reúne diferentes gerações em torno de um mesmo propósito. A história começou com Pedro Paes Mendonça, que fundou uma pequena mercearia no interior de Sergipe, ganhou novo impulso sob a liderança de João Carlos Paes Mendonça e segue agora com a participação dos netos, executivos e colaboradores que dão continuidade ao legado familiar.

“Estou reunindo várias gerações — cada uma com seu dinamismo, sua tecnologia, sua vontade de servir. Temos um passado representado com meu pai, e os netos estão aí fazendo um belo trabalho, acompanhando tudo de perto. Temos executivos de primeiríssima qualidade. O melhor que temos são as pessoas”, afirma.

E complementa: “Estamos todos preparados. É um projeto que não é só meu, é do grupo, é dos meus netos. Cada um vai cumprir o seu papel com objetividade”, resume João Carlos, reforçando a importância de preparar o futuro hoje.