Lidera Mulher Apes 2025 reúne Guilhermina Bezerra e lideranças femininas em Recife

Com histórias inspiradoras, a 2ª edição do evento da Apes reuniu lideranças e destacou o protagonismo das mulheres na transformação do varejo.

O empoderamento feminino no varejo ganhou um novo capítulo com a realização da 2ª edição do Lidera Mulher, promovido pela Associação Pernambucana de Supermercados (Apes) nesta quinta-feira (16), no Arcádia Domingos Ferreira, em Recife.

O encontro reuniu gestoras, executivas e empreendedoras que vêm transformando o setor supermercadista com liderança, sensibilidade e inovação.

A tarde foi marcada por momentos de emoção, aprendizado e troca de experiências entre mulheres que ocupam posições de destaque no mercado.

Criado para valorizar e fortalecer o papel da mulher no segmento supermercadista, o Lidera Mulher já se consolida como um dos eventos mais inspiradores do calendário da Apes.

Lidera Mulher 2025

Imagem da sacola brinde distribuída para aa participantes do evento Lidera Mulher. - Eduarda Barreto

A superintendente da Apes, Silvana Buarque, falou um pouco sobre o evento destacando o novo formato e o foco em conteúdo e desenvolvimento pessoal.

Ela explica: “Esse ano nós trouxemos um formato diferente, trouxemos conteúdo para as mulheres. Elas tiveram que fazer uma alta reflexão sobre a liderança feminina, o bem-estar e a saúde.”

Em entrevista, Silvana reforçou o papel da diretoria feminina da Apes na promoção de ações transformadoras.

“Esperamos que todas as mulheres do setor supermercadista, da cadeia de abastecimento, possam usufruir de todo esse conteúdo e levar para suas empresas para que sejam mais produtivas. Então, feliz Lidera Mulher 2025!”.

Evento tem a presença de Guilhermina Bezerra, vice-presidente da Masterboi

Imagem da vice-presidente do Grupo Masterboi, Guilhermina Bezerra - Eduarda Barreto/JC

Entre as convidadas especiais, Guilhermina Bezerra, vice-presidente do Grupo Masterboi, emocionou o público ao compartilhar sua trajetória de superação.

“Para mim é um orgulho muito grande ter vindo lá do interior de Gonçalo Ferreira e hoje estar no grupo Masterboi, sendo a mulher vice-presidente do grupo.”

Guilhermina destaca: “Falar sobre liderança feminina é um orgulho e um carinho imenso, porque eu sempre digo que lugar de mulher é onde ela quiser estar”.

Especialista em Liderança palestra no Lidera Mulher 2025

Imagem de Gabriela Didier palestrando. - Eduarda Barreto/JC

A programação também contou com a presença da palestrante Gabriela Didier, que levou uma reflexão profunda sobre autoliderança e felicidade autêntica.

Em entrevista ao Social1, Gabriela deixa uma mensagem para as mulheres que participaram do evento: “A mensagem principal que eu gostaria que todo mundo saísse daqui levando é que a gente pode construir uma felicidade mais autêntica."

"Para ser feliz, é preciso fazer escolhas certas, escolhas felizes. E ter uma liderança humanizada não é ser antagônico a resultados — pelo contrário, líderes humanas promovem muito mais resultado nas organizações”, afirmou a especialista em liderança.

Colaboração com o Hospital do Câncer de Pernambuco

Outro momento marcante foi a fala de Cláudia Barbosa, superintendente administrativa do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), instituição parceira do evento.

Ela reforçou a importância do autocuidado e da atenção à saúde, especialmente durante o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama.

Imagem de Cláudia Barbosa, Superintendente Administrativa do Hospital do Câncer de Pernambuco. - Eduarda Barreto

“O Lidera Mulher é um evento lindo que faz alusão aos cuidados com nós mesmas, em um mês bastante importante. Devemos estar sempre cuidando, para ficar bem e para ser feliz”, disse Cláudia.

Conversando com o Social1, ela aproveitou o momento para apresentar o trabalho realizado pelo Hospital de Câncer de Pernambuco, instituição filantrópica que é referência no estado.

“O HCP atende mais de 2.000 pessoas por dia, em todas as especialidades, e este ano completa 80 anos de dedicação ao tratamento oncológico. Seguimos com o compromisso de oferecer um atendimento humanizado e também com a missão de captar doações para manter esse serviço essencial”, explicou.

Com palestras, networking e momentos de reflexão, o Lidera Mulher 2025 reforçou o propósito de estimular uma nova forma de liderar — mais humana, equilibrada e conectada à felicidade e à produtividade.

Ao final, a mensagem que ecoou entre as participantes foi unânime: liderar é inspirar e transformar a partir de dentro.

