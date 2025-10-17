fechar
Lidera Mulher Apes 2025 reúne Guilhermina Bezerra e lideranças femininas em Recife

Com histórias inspiradoras, a 2ª edição do evento da Apes reuniu lideranças e destacou o protagonismo das mulheres na transformação do varejo.

Por Eduarda Barreto Publicado em 17/10/2025 às 10:59
Imagem do banner do evento Lidera Mulher 2025.
Imagem do banner do evento Lidera Mulher 2025. - Foto: Eduarda Barreto/JC

O empoderamento feminino no varejo ganhou um novo capítulo com a realização da 2ª edição do Lidera Mulher, promovido pela Associação Pernambucana de Supermercados (Apes) nesta quinta-feira (16), no Arcádia Domingos Ferreira, em Recife.

O encontro reuniu gestoras, executivas e empreendedoras que vêm transformando o setor supermercadista com liderança, sensibilidade e inovação.

A tarde foi marcada por momentos de emoção, aprendizado e troca de experiências entre mulheres que ocupam posições de destaque no mercado.

Criado para valorizar e fortalecer o papel da mulher no segmento supermercadista, o Lidera Mulher já se consolida como um dos eventos mais inspiradores do calendário da Apes.

Lidera Mulher 2025

Eduarda Barreto
Imagem da sacola brinde distribuída para aa participantes do evento Lidera Mulher. - Eduarda Barreto

A superintendente da Apes, Silvana Buarque, falou um pouco sobre o evento destacando o novo formato e o foco em conteúdo e desenvolvimento pessoal.

Ela explica: “Esse ano nós trouxemos um formato diferente, trouxemos conteúdo para as mulheres. Elas tiveram que fazer uma alta reflexão sobre a liderança feminina, o bem-estar e a saúde.”

Em entrevista, Silvana reforçou o papel da diretoria feminina da Apes na promoção de ações transformadoras.

“Esperamos que todas as mulheres do setor supermercadista, da cadeia de abastecimento, possam usufruir de todo esse conteúdo e levar para suas empresas para que sejam mais produtivas. Então, feliz Lidera Mulher 2025!”.

Evento tem a presença de Guilhermina Bezerra, vice-presidente da Masterboi

Eduarda Barreto/JC
Imagem da vice-presidente do Grupo Masterboi, Guilhermina Bezerra - Eduarda Barreto/JC

Entre as convidadas especiais, Guilhermina Bezerra, vice-presidente do Grupo Masterboi, emocionou o público ao compartilhar sua trajetória de superação.

“Para mim é um orgulho muito grande ter vindo lá do interior de Gonçalo Ferreira e hoje estar no grupo Masterboi, sendo a mulher vice-presidente do grupo.”

Guilhermina destaca: “Falar sobre liderança feminina é um orgulho e um carinho imenso, porque eu sempre digo que lugar de mulher é onde ela quiser estar”.

Especialista em Liderança palestra no Lidera Mulher 2025

Eduarda Barreto/JC
Imagem de Gabriela Didier palestrando. - Eduarda Barreto/JC

A programação também contou com a presença da palestrante Gabriela Didier, que levou uma reflexão profunda sobre autoliderança e felicidade autêntica.

Em entrevista ao Social1, Gabriela deixa uma mensagem para as mulheres que participaram do evento: “A mensagem principal que eu gostaria que todo mundo saísse daqui levando é que a gente pode construir uma felicidade mais autêntica."

"Para ser feliz, é preciso fazer escolhas certas, escolhas felizes. E ter uma liderança humanizada não é ser antagônico a resultados — pelo contrário, líderes humanas promovem muito mais resultado nas organizações”, afirmou a especialista em liderança.

Colaboração com o Hospital do Câncer de Pernambuco

Outro momento marcante foi a fala de Cláudia Barbosa, superintendente administrativa do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), instituição parceira do evento.

Ela reforçou a importância do autocuidado e da atenção à saúde, especialmente durante o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama.

Eduarda Barreto
Imagem de Cláudia Barbosa, Superintendente Administrativa do Hospital do Câncer de Pernambuco. - Eduarda Barreto

“O Lidera Mulher é um evento lindo que faz alusão aos cuidados com nós mesmas, em um mês bastante importante. Devemos estar sempre cuidando, para ficar bem e para ser feliz”, disse Cláudia.

Conversando com o Social1, ela aproveitou o momento para apresentar o trabalho realizado pelo Hospital de Câncer de Pernambuco, instituição filantrópica que é referência no estado.

“O HCP atende mais de 2.000 pessoas por dia, em todas as especialidades, e este ano completa 80 anos de dedicação ao tratamento oncológico. Seguimos com o compromisso de oferecer um atendimento humanizado e também com a missão de captar doações para manter esse serviço essencial”, explicou.

Com palestras, networking e momentos de reflexão, o Lidera Mulher 2025 reforçou o propósito de estimular uma nova forma de liderar — mais humana, equilibrada e conectada à felicidade e à produtividade.

Ao final, a mensagem que ecoou entre as participantes foi unânime: liderar é inspirar e transformar a partir de dentro.

