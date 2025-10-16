fechar
Fundação social aumenta eficiência em desenvolvimento de software com inteligência artificial

Automação com inteligência artificial libera equipes de fundação social para tarefas mais estratégicas e reduz falhas no desenvolvimento

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 16/10/2025 às 9:04
Imagem que representa a inteligência artificial!
Imagem que representa a inteligência artificial! - Reprodução/ Istock

A Fundação Antônio e Helena Zerrenner (FAHZ), ligada à Ambev, vem mostrando que inteligência artificial não é exclusividade de grandes empresas de tecnologia.

Em três meses, a instituição aumentou de 11% para 94% a cobertura das revisões de código e reduziu em 39% o tempo de aprovação de alterações em seus sistemas.

Tudo isso com o uso da StackSpot, plataforma da empresa Zup que combina diferentes agentes de IA para apoiar o desenvolvimento de software.

Inteligência Artificial

Reprodução/ iStock
Imagem que representa a tecnologia! - Reprodução/ iStock

Antes da adoção da ferramenta, as revisões de código — uma etapa essencial para garantir a qualidade de um sistema — ficavam concentradas em poucos profissionais, o que atrasava entregas e gerava inconsistências.

Hoje, a análise inicial é feita automaticamente pela IA, que identifica erros, sugere melhorias e verifica se o código segue os padrões internos da fundação. Só depois é feita uma checagem humana, mais rápida e assertiva.

"Quando o código passa a ser revisado de forma abrangente, rápida e consistente, observamos um aumento significativo na produtividade e uma redução no risco de falhas", explica Marcos Bonas, vice-presidente da Zup.

A empresa, que faz parte do grupo Itaú Unibanco, desenvolve soluções tecnológicas para acelerar a transformação digital de grandes organizações e é responsável pela StackSpot, uma plataforma de IA generativa voltada ao dia a dia dos desenvolvedores.

Projeto da FAHZ

O projeto da FAHZ começou de forma experimental, em sistemas internos sem impacto direto no negócio. Depois de ajustes e treinamentos, a tecnologia foi incorporada a todos os repositórios da fundação.

As equipes também criaram suas próprias bases de conhecimento dentro da ferramenta, com padrões de segurança e boas práticas específicas da casa — o que fez a IA oferecer feedbacks mais precisos e alinhados à realidade da organização.

Luciano Santos da Silva, CIO da FAHZ, destaca que o ganho vai além das métricas: "Estamos entregando softwares mais confiáveis e com menos retrabalho. A IA também ajuda a formar talentos, porque os comentários explicativos aceleram o aprendizado de quem está começando".

A fundação, que tem mais de 80 anos de história e atua nas áreas de saúde e educação, mostra que inovação e impacto social podem andar juntos.

Ao adotar inteligência artificial para otimizar processos técnicos, a instituição libera tempo e energia das equipes para projetos estratégicos, ampliando sua capacidade de entrega e o alcance de suas iniciativas.

Com os bons resultados, a FAHZ planeja expandir o uso da ferramenta para novas áreas, incluindo o monitoramento de bugs e a criação de um guia interno com boas práticas de programação — um passo que deve fortalecer ainda mais a cultura de engenharia de software dentro da organização.

