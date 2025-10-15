Itaú afirma economizar 300 mil horas de trabalho com apoio de projetos com Inteligência Artificial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Itaú Unibanco e a Zup apresentaram resultados impactantes sobre a adoção de inteligência artificial durante a Conferência Gartner CIO & IT Executive. Entre os números divulgados estão a economia de 300 mil horas de trabalho e a redução de 98% dos incidentes de alto impacto, metas alcançadas por meio de uma estratégia de plataformas e genAI implementada ao longo dos últimos anos.

A Zup, comprada pelo Itaú em 2019, atua como pilar operacional dessa transformação. Segundo Carlos Eduardo Mazzei, CTO do Itaú, e André Palma, CEO da Zup e ex-superintendente do banco, a iniciativa partiu de uma revisão de processos e do modus operandi das equipes, antes de aplicar a tecnologia em larga escala para garantir velocidade e qualidade no atendimento ao cliente.

"A gente intencionalmente decidiu não fazer um lift and shift e de fato fazer uma transformação que pudesse extrair todo o benefício, seja econômico, seja de velocidade em tudo que a gente faz", afirmou Mazzei, lembrando que o movimento de inovação do banco começou ainda em 2017, quando a instituição migrou parte das operações para nuvem pública.

O Itaú conta com mais de 500 cientistas de dados, mantém 1.500 modelos de IA e está em desenvolvimento para mais de 600 casos de uso. A plataforma StackSpot, onde a Zup concentra parte das operações, tem 46.000 usuários registrados, sendo mais de 25 mil profissionais de tecnologia do banco. Na plataforma são executados cerca de 2 milhões de prompts por mês, suportados por 218 agentes genAI, e houve um ganho médio de 25% no ciclo de desenvolvimento de software.

A economia de 300 mil horas citada pelos executivos é referente a atividades internas que antes consumiriam tempo, citando especificamente a readequação do CNPJ alfanumérico como exemplo de processo que foi agilizado. Mazzei explicou que, ao liberar desenvolvedores de tarefas repetitivas, a tecnologia abre espaço para que as equipes foquem na experiência do cliente e na solução de problemas reais.

"A gente olha para a estratégia de inteligência artificial no banco, dando um passo para trás, temos dois grandes pilares principais. Um deles é o customer facing, que é toda aquela história de inteligência artificial e como que a gente traz ao cliente toda essa funcionalidade, e o outro é a eficiência operacional, como que a gente, de alguma forma, usa a genAI para mudar e repensar o nosso processo de negócio", ressalta Palma.

Novas frentes e limites tecnológicos

Para à TI Inside, Palma detalhou também os próximos passos, que incluem a orquestração agêntica e a adoção de SLMs, sigla para Small Language Models. Segundo ele, os SLMs oferecem vantagens de custo e de controle de dados em comparação com grandes modelos de linguagem.

"Propriedade intelectual, dados sensíveis que você não quer tirar da sua organização, você consegue também manter dentro do seu perímetro de controle e do lugar que você tem confiança de manter seus dados", afirmou.

Além dos ganhos operacionais, a implantação de IA no Itaú tem impacto cultural dentro da organização. Mazzei comentou que a transformação exigiu repensar métodos e rotinas, treinar equipes e construir um fluxo que una dados e produto. "Para ter entendimento da necessidade do cliente, era fundamental que a gente alavancasse todos os dados disponíveis para que tivéssemos insights mais rápidos de entender esse comportamento e aplicássemos IA de uma maneira de novo bastante direcionada e focada em proporcionar mais valor na ponta", disse.

Os executivos preveem que os ganhos iniciais na eficiência e na satisfação do cliente continuarão a crescer à medida que os modelos evoluam e novas integrações sejam feitas.

Para Mazzei e Palma, o resultado vai além da redução de custos: trata-se de transformar o tempo liberado em foco no cliente, em inovação e em melhoria contínua dos processos do banco.



"Um exemplo bem-sucedido do mercado é o Open Finance. Embora, no início, houvesse preocupação em compartilhar dados financeiros entre instituições, hoje já é possível observar que as vantagens com ofertas customizas, melhores condições e a maior inclusão financeira são reconhecidas pelos clientes e impactam positivamente sua experiência", finaliza.