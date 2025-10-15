StartSe AI Festival estreia nesta quarta (15) com foco em práticas de inteligência artificial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento reúne mais de seis mil pessoas e nomes de gigantes como Google, iFood e Oracle em dois dias de palestras e workshops sobre o uso da IA

Clique aqui e escute a matéria

A cidade de São Paulo recebe nesta quarta-feira (15) a primeira edição do StartSe AI Festival, evento que promete ser um marco na forma como profissionais e empresas brasileiras aplicam inteligência artificial em seus projetos.

A programação acontece no Centro de Eventos Pro Magno, das 9h às 18h, com mais de 40 workshops, mentorias e painéis simultâneos voltados para negócios, tecnologia e inovação.

Com expectativa de reunir mais de seis mil participantes, o festival contará com palestrantes de grandes empresas como Google, Oracle, iFood, ElevenLabs, Qualcomm e Manus, além de espaços dedicados à experimentação e networking.

“O AI Festival será muito mais do que um evento. Além dos conteúdos no palco principal, teremos mais de 30 oficinas práticas simultâneas, ministradas por executivos das maiores empresas de IA do mundo, de Manus, passando por ElevenLabs, Qualcomm, Oracle, Google... será um divisor de águas na maneira como os líderes de negócios do Brasil enxergam essa tecnologia”, afirma Júnior Bornelli, CEO da StartSe.

A programação

Na programação do dia 15, o destaque é o Launch Land, área voltada para o lançamento de ideias e tendências ligadas à IA.

Já no dia 16, o foco será em aplicações práticas, com estudos de caso, estratégias de produtividade e resultados reais de uso da tecnologia em empresas.

Entre os painéis do Palco Ultra, estão:

A Trajetória da WideLabs como IA Soberana no Brasil: Aplicações Geradas e Como a WideLabs se Tornou uma Fábrica de IA, com Beatriz Ferrareto, sócia e diretora de desenvolvimento de negócios na WideLabs;

IA Criativa: O Fim do Conteúdo como Conhecemos, com Leo Candido, gerente de transformação AI-First na Artefact;

O Futuro da Inteligência Artificial por Voz no Brasil, com Brunno Santos, estrategista de Go-to-Market (GTM) na ElevenLabs;

How We Build Manus — Principles Behind Manus, com Fangzhou Chen, especialista em Negócios & Estratégia na Manus Al;

Criatividade Avançada com Google AI, com Ted Gola, líder de Produto Criativo de Performance na Google;

Do Algoritmo à Entrega na Sua Casa: O Papel da IA no iFood, com Thiago Viana, diretor de Inovação e Parcerias no iFood.

O StartSe AI Festival segue até quinta-feira (16), com atividades que unem conhecimento, inovação e prática, consolidando o Brasil como um dos polos de transformação digital na América Latina.