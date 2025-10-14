Jantar Solidário acontece nesta quarta-feira (15) no Clube Alemão do Recife

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Nesta quarta-feira, 15 de outubro, o Clube Alemão do Recife recebe o Jantar Solidário, evento que conta com a presença de chefs de cozinha renomados que preparam um menu especial para a noite e tem como objetivo a manutenção da Casa da Criança Marcelo Asfora.
César Santos, Duda Colaço, Anna Corinna, Rapha Vasconcelos e outros nomes importantes para a cozinha pernambucana vão contribuir para uma refeição recheada de solidariedade e muita gastronomia.
O time também conta com a equipe coordenadora da Festa da Vitória Régia, que está prevista para acontecer durante os dias 7, 8 e 9 de novembro, prometendo uma edição ainda mais diversificada e com consciência sustentável.
Ingressos e programação
Os ingressos são divididos em individuais ou mesas com 6, 8 e 10 lugares, com o valor de R$250,00. Para sócios, há um desconto de R$25,00.