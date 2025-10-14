fechar
Agenda | Notícia

Jantar Solidário acontece nesta quarta-feira (15) no Clube Alemão do Recife

O evento, que apoia a Casa da Criança Marcelo Asfora, irá funcionar como uma prévia da 46ª Festa da Vitória Régia, com nomes especiais da gastronomia

Por Bianca Tavares Publicado em 14/10/2025 às 9:17
Imagem do Jantar Solidário
Imagem do Jantar Solidário - Divulgação

Nesta quarta-feira, 15 de outubro, o Clube Alemão do Recife recebe o Jantar Solidário, evento que conta com a presença de chefs de cozinha renomados que preparam um menu especial para a noite e tem como objetivo a manutenção da Casa da Criança Marcelo Asfora.

César Santos, Duda Colaço, Anna Corinna, Rapha Vasconcelos e outros nomes importantes para a cozinha pernambucana vão contribuir para uma refeição recheada de solidariedade e muita gastronomia.

Divulgação
Imagem do Jantar Solidário - Divulgação

O time também conta com a equipe coordenadora da Festa da Vitória Régia, que está prevista para acontecer durante os dias 7, 8 e 9 de novembro, prometendo uma edição ainda mais diversificada e com consciência sustentável.

Ingressos e programação

Divulgação
Imagem do Jantar Solidário - Divulgação

Os ingressos são divididos em individuais ou mesas com 6, 8 e 10 lugares, com o valor de R$250,00. Para sócios, há um desconto de R$25,00. 

O menu será dividido em quatro etapas, com entrada, dois pratos principais e sobremesa, além de bebidas não alcoólicas inclusas no pacote. 

A carta de vinhos será selecionada pela Wine Concept, conhecida pela garantia de qualidade e procedência. 

O Jantar Solidário também contará com uma trilha sonora, para animar a ação que apoia a Casa da Criança Marcelo Asfora, que acolhe crianças de 7 a 14 anos de idade.

