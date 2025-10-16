Agentes de IA já mudam bastidores do desenvolvimento de software no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A mudança é importante para que a IA cuide do operacional. Dessa forma, as pessoas desenvolvedoras cuidam de assuntos mais complexos!

Clique aqui e escute a matéria

Nos bastidores da transformação digital de grandes empresas, um novo personagem tem ganhado protagonismo: os agentes de inteligência artificial.

Capazes de aprender, decidir e executar tarefas de forma autônoma, eles começam a redesenhar a rotina de times de tecnologia — e a mudar, de fato, como o software é construído.

Agentes de Inteligência Artificial

Imagem que representa a tecnologia! - Reprodução/ iStock

No Brasil, a Zup vem se destacando nesse movimento com a StackSpot AI, plataforma que reúne múltiplos agentes integrados ao fluxo de trabalho de desenvolvimento.

A ideia é simples, mas ambiciosa: deixar que a IA cuide do operacional — geração de código, revisões, testes e infraestrutura — para que as pessoas desenvolvedoras se concentrem em resolver problemas complexos e criar produtos melhores.

Mudanças

Os resultados obtidos até aqui ajudam a entender o tamanho do impacto. No Itaú Unibanco, por exemplo, os agentes da StackSpot automatizaram verificações de acessibilidade diretamente no código, dobrando a cobertura de testes.

Em squads de engenharia de dados, a automação do backlog aumentou em 40% o número de histórias entregues e reduziu em 88% o tempo de refinamento.

Já a geração automática de testes unitários elevou a cobertura de testes em 58% e diminuiu as falhas em produção.

Esses números mostram que o uso da IA está passando de um discurso de futuro para uma prática concreta — e com ganhos visíveis.

"A IA está deixando de ser apenas uma ferramenta de suporte. Ela está se tornando parte ativa do processo criativo e técnico", diz a equipe da Zup, que vê o avanço dos agentes como um divisor de águas no setor.

StackSpot AI

Com 14 anos de atuação, a empresa brasileira construiu sua reputação ao acelerar a digitalização de grandes organizações.

A StackSpot AI é, segundo a Zup, a materialização desse aprendizado — um ambiente que centraliza e padroniza o uso de múltiplos agentes, promovendo colaboração e contexto dentro dos times.

Durante o StartSe AI Festival, evento dedicado à inteligência artificial que ocorre em São Paulo, a StackSpot apresenta ao público alguns desses bastidores: como os agentes trabalham em conjunto e quais transformações já estão acontecendo dentro das empresas.

Mais do que uma vitrine tecnológica, a iniciativa reflete um movimento que vem se consolidando: o da inteligência artificial como parceira direta da engenharia.

E, ao que tudo indica, esse é apenas o começo de uma nova forma de construir software — mais veloz, precisa e, principalmente, inteligente.