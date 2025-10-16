Agentes de IA já mudam bastidores do desenvolvimento de software no Brasil
A mudança é importante para que a IA cuide do operacional. Dessa forma, as pessoas desenvolvedoras cuidam de assuntos mais complexos!
Clique aqui e escute a matéria
Nos bastidores da transformação digital de grandes empresas, um novo personagem tem ganhado protagonismo: os agentes de inteligência artificial.
Capazes de aprender, decidir e executar tarefas de forma autônoma, eles começam a redesenhar a rotina de times de tecnologia — e a mudar, de fato, como o software é construído.
Agentes de Inteligência Artificial
No Brasil, a Zup vem se destacando nesse movimento com a StackSpot AI, plataforma que reúne múltiplos agentes integrados ao fluxo de trabalho de desenvolvimento.
A ideia é simples, mas ambiciosa: deixar que a IA cuide do operacional — geração de código, revisões, testes e infraestrutura — para que as pessoas desenvolvedoras se concentrem em resolver problemas complexos e criar produtos melhores.
Mudanças
Os resultados obtidos até aqui ajudam a entender o tamanho do impacto. No Itaú Unibanco, por exemplo, os agentes da StackSpot automatizaram verificações de acessibilidade diretamente no código, dobrando a cobertura de testes.
Em squads de engenharia de dados, a automação do backlog aumentou em 40% o número de histórias entregues e reduziu em 88% o tempo de refinamento.
Já a geração automática de testes unitários elevou a cobertura de testes em 58% e diminuiu as falhas em produção.
Esses números mostram que o uso da IA está passando de um discurso de futuro para uma prática concreta — e com ganhos visíveis.
"A IA está deixando de ser apenas uma ferramenta de suporte. Ela está se tornando parte ativa do processo criativo e técnico", diz a equipe da Zup, que vê o avanço dos agentes como um divisor de águas no setor.
StackSpot AI
Com 14 anos de atuação, a empresa brasileira construiu sua reputação ao acelerar a digitalização de grandes organizações.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A StackSpot AI é, segundo a Zup, a materialização desse aprendizado — um ambiente que centraliza e padroniza o uso de múltiplos agentes, promovendo colaboração e contexto dentro dos times.
Durante o StartSe AI Festival, evento dedicado à inteligência artificial que ocorre em São Paulo, a StackSpot apresenta ao público alguns desses bastidores: como os agentes trabalham em conjunto e quais transformações já estão acontecendo dentro das empresas.
Mais do que uma vitrine tecnológica, a iniciativa reflete um movimento que vem se consolidando: o da inteligência artificial como parceira direta da engenharia.
E, ao que tudo indica, esse é apenas o começo de uma nova forma de construir software — mais veloz, precisa e, principalmente, inteligente.