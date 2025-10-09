PUR Hair Spa e Josefinna unem beleza e solidariedade em tarde de bem-estar no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dia de beleza e solidariedade marcou a parceria entre PUR Hair Spa e Josefinna, em evento que uniu autocuidado e propósito no Recife.

A loja Josefinna, em Boa Viagem, recebeu uma tarde de beleza e bem-estar em parceria com o PUR Hair Spa.

O evento reuniu convidadas em um ambiente leve e acolhedor, combinando o lançamento da nova coleção de verão da marca com experiências personalizadas de análise capilar conduzidas pela tricologista Cecília Macêdo e sua equipe.

A proposta, segundo Cecília, foi celebrar o autocuidado e promover um espaço de conexão entre mulheres.

“Estamos fazendo esse evento maravilhoso para conectar mulheres. É um momento incrível, onde fazemos análise do couro cabeludo das pacientes e das clientes que chegam aqui na Josefinna — e tá sendo muito proveitoso, porque elas podem entender melhor a saúde do couro cabeludo e como tratá-lo”, disse ela.

A especialista destacou ainda: “Tem tudo a ver, é um mundo que a gente consegue escutar. Eu acho que é conexão mesmo, é sobre conexão”.

Imagem de Lana Bandeira, Cecília Macêdo e Guilhermina, na ordem, nomes à frente do evento de parceria entre a PUR Hair Spa e a Josefinna - Myllena Wu/JC

PUR Hair Spa e a terapia capilar

Durante a ação, a equipe do PUR Hair Spa apresentou um pouco do seu trabalho voltado para a saúde capilar de forma integral, destacando a importância de cuidar do couro cabeludo e dos fios com base em hábitos saudáveis.

“A saúde do nosso couro cabeludo, do nosso fio, está muito ligada aos fatores internos. Ao que a gente consome, à nossa alimentação, ao manejo do estresse, principalmente. [...] Essa saúde vem de dentro para fora.”, explicou Cecília.

Com o auxílio de um tricoscópio, aparelho que permite aumentar em até 270% o couro cabeludo, as participantes puderam observar de perto a estrutura dos fios e receber orientações personalizadas sobre cuidados e tratamentos.

Outubro Rosa: Campanha de solidariedade com apoio do Hospital de Câncer de Pernambuco

A parceria entre a Josefinna e o PUR Hair Spa também abriu espaço para uma causa especial.

Aproveitando o mês do Outubro Rosa, a PUR está com uma ação solidária em parceria e benefício do Hospital de Câncer de Pernambuco.

A marca criou um kit exclusivo, com uma scrunchie, um mini óleo de semente de uva e escova, todos em tons de rosa, vendido por R$ 50, com 100% da renda revertida à instituição.

Os recursos serão destinados à ala feminina, com a fábrica de perucas do hospital, que conta com cerca de 200 voluntários e atende mais de duas mil pessoas por dia.

Nova coleção Josefinna celebra o verão e o autocuidado

A ocasião também marcou o lançamento da nova coleção de verão da Josefinna, que, segundo Lana Bandeira, proprietária da marca, é inspirada na leveza e na naturalidade da estação.

“É uma coleção que conversa muito com a nossa estação, com o verão. É uma coleção leve, uma coleção rústica, que tem tudo a ver com o nosso clima”, resumiu Lana.

O encontro simbolizou a união entre beleza, propósito e empatia — mostrando que cuidar de si também pode ser uma forma de cuidar do outro e contou com a presença de várias marcas, como Guilhermina Shoes, ProBio Kombucha, Bem Estar Bem, entre outras.

Serviço

Imagem do evento de bem-estar e autocuidado entre a loja Josefinna e o PUR Hair Spa - Myllena Wu/JC

Josefinna

Endereço : Av. Conselheiro Aguiar, 1092 - Boa Viagem, Recife - PE, 51011-030

: Av. Conselheiro Aguiar, 1092 - Boa Viagem, Recife - PE, 51011-030 Horário de funcionamento: Seg à sex - 09h às 19h | Sáb 09h às 18h

PUR Hair Spa