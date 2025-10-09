Outubro Rosa: toda condição física requer um cuidado emocional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O diagnóstico do câncer de mama pode trazer com ele uma série de questões emocionais, como uma ruptura com o próprio corpo.........

Basta chegar o mês de outubro que começam as propagandas em prol da prevenção contra o câncer de mama, dezenas, ou até milhares, de lacinhos cor de rosa presos como broches para sensibilizar as mulheres e incentivá-las a buscar por exame de saúde que possa diagnosticar precocemente tal doença.

Mas o que implica buscar o diagnóstico do câncer de mama?

Sabemos que o câncer de mama pode ter cura e maiores são as chances quando diagnosticado precocemente, porém, segundo o INCA, o câncer de mama ocupa a primeira posição de mortalidade por câncer entre mulheres no Brasil.

Desta forma, a busca por esse possível diagnóstico é permeada por medos e inseguranças que normalmente não são vistos. Fazendo-se necessária a abordagem emocional para que a mulher se fortaleça nessa busca.

O diagnóstico do câncer de mama pode trazer com ele uma série de questões emocionais, como uma ruptura com o próprio corpo, baixa autoestima, medo de rejeição, comprometimento dos relacionamentos interpessoais e sociais, questionamentos sobre a vida após a doença, além do medo de morte.

Por isso é urgente que as mulheres sejam acolhidas desde a investigação mais profunda até o pós-tratamento contra o câncer. Quando falamos de acolhimento, falamos em acompanhamento psicológico e apoio da sociedade e este último só será possível com o amplo conhecimento sobre a doença e suas implicações na vida da mulher.

Precisamos olhar para essas mulheres diagnosticadas com o câncer de mama como as mulheres que elas são de fato: filhas, irmãs, amigas, mães, esposas, trabalhadoras, estudantes...

Lembro-me bem do primeiro dia em que visitei uma amiga que estava em tratamento contra este tipo de câncer e ao final da visita ela me falou uma frase que jamais esquecerei: "obrigada por ter vindo, foi ótimo, pela primeira vez me senti bem com uma visita, não fiquei me achando uma moribunda". O quanto aquilo me tocou e eu percebi como a sociedade não está preparada para lidar com as mulheres doentes e precisamos promover este preparo.

É importante sim descobrir a doença precocemente, mas para isto precisamos amparar a mulher que possui este diagnóstico, focando em seu momento presente, respeitando suas mudanças de humor, sabendo ouvi-la, oferecendo apoio e ajudando-a a encontrar formas de bem estar. Ela precisa estar em ambientes que a façam bem e que promovam a vida da forma mais natural possível para ela naquele momento.

Gleine Lima, psicóloga Clínica na Entrelaces Psicologia, especialista em saúde mental, em psicologia Ccínica e em psicanálise com bebês



