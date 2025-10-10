Guia Comum do Centro do Recife celebra 10 anos com nova edição e exposição na Art.PE
Criada pela artista Bruna Rafaella ganha segunda edição com financiamento coletivo, mostra na Galeria Amparo 60 e passeio pelo centro da cidade
O Guia Comum do Centro do Recife comemora dez anos de lançamento com uma nova edição, uma exposição durante a feira de arte contemporânea Art.PE e um passeio especial pelo coração da cidade.
Criado pela artista e pesquisadora Bruna Rafaella, o projeto propõe um olhar poético sobre os espaços de resistência, memória e invisibilidade que compõem a paisagem urbana recifense.
A publicação, lançada pela primeira vez em 2015, reúne colaborações de artistas, escritores, fotógrafos, urbanistas e moradores, criando uma cartografia afetiva e coletiva do centro do Recife. “Mais do que um mapa, o Guia Comum é um convite à escuta e à contemplação. Ele propõe uma desaceleração diante da cidade para que a gente perceba suas camadas e silêncios”, explica Bruna.
Nova edição e exposição na Art.PE
A segunda edição do guia está sendo viabilizada por meio de uma campanha de financiamento coletivo e marca também a participação do projeto na feira Art.PE, que acontece de 10 a 12 de outubro, no Recife Expo Center.
O Guia Comum integra a mostra “Que Tontos Que Loucos”, no estande da Galeria Amparo 60, sob curadoria de Aslan Cabral. O público poderá conhecer o livro, folhear suas páginas e adquirir exemplares da primeira edição.
Para a produtora da galeria, a parceria reforça o compromisso da Amparo 60 em aproximar a arte da cidade. “O trabalho de Bruna tem uma dimensão muito afetiva. Trazer o Guia Comum para a Art.PE é celebrar o Recife como espaço de criação e de encontro”, destaca.
Passeio pelo centro e programação especial
Na sexta-feira (10), das 9h às 12h, Bruna Rafaella conduz um passeio a pé pelo centro do Recife, em parceria com a Amparo 60. O trajeto parte da Boa Vista em direção ao bairro de São José, revisitando locais mapeados na publicação. O percurso é gratuito, com 10 vagas disponíveis por ordem de inscrição.
“O passeio é uma forma de reativar o olhar e o corpo na cidade. Caminhar é também uma maneira de se reconectar com o Recife de forma sensível e coletiva”, comenta a artista.
Encerrando a programação, Bruna participa no domingo (12), às 16h, de um bate-papo na Art.PE, apresentando o processo de criação, os bastidores e as novas perspectivas do projeto.