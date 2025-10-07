fechar
Agenda | Notícia

Bruno Vilela transforma imersão na Amazônia em arte na exposição "As Estrelas Descem à Terra"

Com curadoria de Daniel Donato, mostra apresenta 16 obras inéditas e o filme "O Ano da Serpente", em exibição contínua na Galeria Marco Zero

Por Bianca Tavares Publicado em 07/10/2025 às 9:30
Imagem de Bruno Vilela
Imagem de Bruno Vilela - Divulgação

A floresta amazônica é a protagonista da nova fase de Bruno Vilela. A exposição “As Estrelas Descem à Terra”, que abre no dia 9 de outubro, às 17h, na Galeria Marco Zero, em Boa Viagem, marca o retorno do artista pernambucano à pintura e ao desenho a partir de uma experiência vivida intensamente na Amazônia.

Sob curadoria de Daniel Donato, a mostra reúne 16 trabalhos inéditos e inaugura também o primeiro filme de Vilela, “O Ano da Serpente”, exibido de forma ininterrupta em uma sala criada especialmente para o projeto.

Durante 20 dias de imersão na região do Rio Negro, Bruno Vilela viveu em uma comunidade ribeirinha com o irmão, o artista Márcio Vilela. Dessa convivência, nasceram reflexões sobre paisagem, espiritualidade e transformação.

O resultado é uma série de pinturas e desenhos que transitam entre o real e o imaginário, explorando a natureza como espelho da própria subjetividade.

“Nesse processo, fui me apropriando da cultura da Amazônia, colocando a minha, me inserindo na cultura ou inserindo a cultura no meu dia a dia. É a maneira como eu vivo na obra, é a obra me transformando. Tudo isso me faz ir para o cinema, que é onde entro com a minha pintura, com a minha fotografia. Então, a pintura já vira mais cinema do que era antes, quando já tinha muita referência de filmes que eu via. Mas, agora trago o meu próprio filme para dentro da tela”, afirma o artista.

Atravessando fronteiras entre pintura, cinema e mitologia

Divulgação
Imagem da arte da exposição "As Estrelas Descem à Terra" - Divulgação

Conhecido por tensionar linguagens, Vilela propõe nesta mostra uma espécie de fusão entre artes visuais e audiovisual. “O Ano da Serpente”, exibido anteriormente na Mostra Limite do Festival Internacional de Curtas de São Paulo – Kinoforum, é um híbrido entre cinema experimental e videoarte, que Bruno descreve como “cinema de artista”.

A narrativa acompanha um viajante que encontra uma caixa misteriosa e se lança em uma jornada pela floresta, guiado por aparições da Deusa Serpente, representação simbólica da natureza e de seus mistérios.

As imagens do curta-metragem atravessam as novas pinturas e desenhos. Bruno utilizou frames e fotografias das filmagens como matéria-prima para criar um diálogo entre o vídeo e as telas.

“O filme O Ano da Serpente nasceu desse interesse e, após o período Amazônia, quando volto para o Recife, me dedico bastante ao curta, mas sempre tendo como respiro a pintura. Com a finalização do filme, retomo a pintura com tudo e começo a usar os resíduos periféricos das filmagens. Então, tem muito frame do filme que usei para pintar, tem algumas fotografias, minhas e do meu irmão”, explica Bruno Vilela.

Entre o real e o fantástico

Inspirado por pensadores como Gaston Bachelard e por artistas como David Lynch e Picasso, Vilela constrói uma narrativa visual em que o sonho, a memória e a natureza se entrelaçam.

As obras recriam mitologias amazônicas a partir do olhar do artista, que chama esse processo de “mitologia pessoal”. A série Eco Reflexo, parte da exposição, sintetiza esse movimento: o encontro entre o homem e a floresta, onde o imaginário se mistura à observação do cotidiano.

Divulgação
Imagem da arte da exposição "As Estrelas Descem à Terra" - Divulgação

Em dezembro, o projeto se desdobra no lançamento da revista “As Estrelas Descem à Terra”, publicação que reúne textos de Daniel Donato e Bruno Vilela, além do roteiro do filme e registros fotográficos da expedição amazônica.

O material amplia o universo da mostra, revelando os bastidores do processo criativo e as conexões entre arte, território e espiritualidade.

  • Local: Galeria Marco Zero – Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife
  • Abertura: 9 de outubro de 2025, às 17h
  • Visitação: segunda a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h
  • Período: até 23 de dezembro de 2025
  • Entrada franca
  • Mais informações estão disponíveis no site oficial e redes sociais da Galeria Marco Zero.

