Segredos da noite: bares escondidos para explorar no Grande Recife

De um casarão histórico ao clima de um cinema Hollywoodiano, o Grande Recife esconde refúgios de alta coquetelaria, com experiências sensoriais únicas

Sexta-feira à noite. Portas escondidas se abrem apenas para quem tem a chave. No coração do Grande Recife, bares intimistas guardam segredos em drinks autorais, móveis antiquados e na iluminação suave, convidando você a desacelerar e a mergulhar no inesperado.

Reza a lenda que entrar em um Speakeasy é como atravessar um portal: você deixa de ouvir o movimento dos carros na rua para descobrir um refúgio repleto de charmes e segredos.

E parte desse charme está no próprio caminho para encontrá-lo. Seja entrando em portas discretas ou recebendo códigos, o mistério, a sofisticação e a intimidade estão a apenas uma porta (ou um drink) de distância.

Para quem busca uma noite diferente, cada um destes bares serve como uma oportunidade de desvendar algo novo. Você vai entrar em um mundo escondido que promete encantar seus sentidos, com lembranças que só quem já entrou ali poderá contar.



1. BICA Bar Sensorial

O BICA tem um ambiente minimalista, autoral e sensorial - Emerson Daruê

Em meio à agitação do Sítio Histórico de Olinda, um casarão se destaca na Rua do Amparo por guardar diferentes histórias - marcadas nas paredes originais construídas ainda no século XVI.

Os ladrilhos e azulejos portugueses não competem com a iluminação moderna e intimista. Muito pelo contrário, tudo se une de maneira harmoniosa para garantir uma experiência imersiva ao visitante.

"Respeitamos cada detalhe, paredes originais, arquitetura rústica. O barroco não compete com o contemporâneo - eles conversam", descreve o empreendedor e proprietário Erick Levay.

O Bagaça é uma boa sugestão para quem deseja explorar novos sentidos - Emerson Daruê/Cortesia

Na seção de Coquetelaria autoral do cardápio, não espere encontrar os clássicos de sempre. Cada um deles é criado especialmente para despertar todos os sentidos.

Uma das especialidades da casa é o Bagaça: Rum envelhecido, Malibu, xarope demerara, limão-tahiti e uvas pretas.

Outra boa pedida é o Rosarium: Gin infusionado em clitória, xarope de capim-limão e espuma de limão com alecrim.

O Rosarium tem toques cítricos e leva infusão de clitoria na composição - Emerson Daruê/Cortesia

"Cada drink é uma narrativa sobre Olinda, sobre a cultura local, sobre afetos", ressalta Levay.



Mas as bebidas não caminham sozinhas. A experiência gastronômica do BICA foi pensada para ressaltar ainda mais a memória afetiva, com influência africana, indígena e portuguesa - junto a técnica e toques contemporâneos.

Para os amantes de camarão, a Quenga da Bica é uma das melhores sugestões do menu - Emerson Daruê/Cortesia

A exemplo do "Quenga da Bica", que leva Camarões ao creme de queijos artesanais, servido em quenga de coco com especiarias, sobre cama de sal grosso aromatizado e acompanhado de pão caseiro assado.

"O BICA não é um bar, é uma jornada sensorial. Desde a entrada discreta até o último gole, tudo foi pensado para provocar emoções e descobertas", destaca o empresário.

Serviço

BICA Bar Sensorial

Endereço: R. do Amparo, 213 - Amparo, Olinda

Funcionamento: de quinta a sábado, das 19h às 01h, sob reserva

Instagram: @bica_bar

Reservas e informações: (81) 98927-7042

2. Pina Cocktails

A visita à Casa é uma experiência pensada para envolver todos os sentidos - Bruno Amisterdan/Cortesia

Escondido dentro do bar Kaau, o Pina Cocktails & Co. é um segredo bem guardado da Zona Sul do Recife.

Inspirado nos bares clandestinos da década de 1920, em plena Lei Seca nos Estados Unidos, o espaço aposta em uma atmosfera aconchegante e intimista.

É o tipo de bar em que se bebe com os olhos, com o olfato e com a memória - Bruno Amisterdan/Cortesia

Lá dentro, a experiência é completa: drinks autorais, doses harmoniosas e petiscos viciantes. O clima de exclusividade torna cada visita um pequeno espetáculo - discreto, envolvente e inesquecível.

O Casablanca é inspirado em um grande clássico do cinema Hollywoodiano - Bruno Amisterdan/Cortesia

A carta atual, inspirada nos grandes clássicos de Hollywood, transforma nomes icônicos do cinema em sabores que contam histórias. O Casablanca, por exemplo, leva Bourboun, licor de romã, elderflower, ácido cítrico, angostura bitter.

Com aromas marcantes, o Poderoso Chefão é cheio de personalidade - Bruno Amisterdan/Cortesia

Assim como o nome, o Poderoso Chefão tem uma apresentação cinematográfica. Cada gole te leva para uma verdadeira cena de cinema. Na composição: Gin, Aperol, vinho do porto, amarena, bitter de chocolate.

"O Pina Cocktails não serve apenas drinks. Nós entregamos experiências. Aqui, cada detalhe é pensado para despertar uma sensação, uma lembrança. A gente quer que a pessoa saia com a impressão de ter realmente vivido algo." É assim que o proprietário e empresário Bruno Amisterdan descreve o conceito da Casa.

Serviço

Pina Cocktails

Endereço: R. Estudante Jeremias Bastos, 173 - Pina, Recife

Funcionamento: terça (18h às 23h), quarta (18h às 01h), quinta a sábado (18h às 03h) e domingo (18h às 23h), sob reserva

Instagram: @pinacocktails

Reservas e informações: (81) 99216-7329

3. Pico

As luzes do Pico transformam toda a atmosfera do ambiente - Tainá Sampaio/Cortesia

Entre goles e garfadas, o Pico se revela apenas para quem se aventura a descobrir. Por fora, parece apenas uma casa normal com um quintal. Mas ao entrar, você é teletransportado para o cenário de Stranger Things. Uma vibe meio anos 80, com luzes frias e pisca-piscas.



Foi assim que Dannyel e Élida Pontes transformaram a casa dos avós, que era palco de festas e encontros de família, em um refúgio secreto.

"Em outubro de 2023, nós demos um pouco mais de forma. A experiência do Pico é mais de 'casa de um amigo' do que de um bar. Isso fica ainda mais evidente em aniversários, quando os convidados chegam e se sentem na casa do aniversariante. O Pico tem a essência de ser um quintal compartilhado com quem nos descobre", destaca Dannyel.

Luzes baixas e conversas entre amigos é o que define o Pico - Tainá Sampaio/Cortesia

Aqui, o drink não é só uma bebida qualquer; é um convite para fazer parte do quintal compartilhado, ser protagonista da história e se perder na magia de um lugar que parece existir fora do tempo (como em um mundo invertido, talvez?).

Entre os destaques do cardápio está o clássico Moscow Mule: vodka, sumo de limão taiti, xarope de gengibre, água com gás e espuma de gengibre.

Já entre os diferenciais da Casa, estão os petiscos veganos, preparados sem ingredientes de origem animal. A exemplo do Inigualáfel: Seis unidades de falafel de grão de bico temperados com ervas e especiarias, servidos com a maionese especial da casa.

Os bolinhos de falafel são super crocantes e estão entre os mais pedidos - Tainá Sampaio/Cortesia

Cada cantinho do quintal mágico guarda memórias afetivas, de tempos passados e atuais. Principalmente, a mesinha escondida embaixo da árvore, que tem uma iluminação diferente e funciona como um portal: para você voltar mais e mais vezes.

Desde setembro, o Pico deu início ao Movie Night, exibindo filmes sugeridos pelo público no telão. O evento acontece uma vez por mês, com 30 lugares disponíveis, promoções de drinks e muita pipoca. Os detalhes da edição de outubro serão definidos, mas o público pode esperar um filme de terror em homenagem ao Halloween.

O Movie Night é um dos novos sucessos da Casa - Maria Cristina Figueirêdo/Cortesia

"É uma mistura muito grande de sentimentos que vêm sendo processados nesses anos: o prazer pela realização de uma vontade de longa data; o frio na barriga todo fim de semana ao receber gente nova; a gratidão por tantos feedbacks positivos sobre a casa, os drinks, as comidas e o atendimento. Quem vem e capta essa aura ajuda a transformar o Pico numa comunidade", finaliza Dannyel.

Serviço

Pico Recife

Endereço: Ipsep - local exato informado após a reserva

Funcionamento: sextas e sábados, das 20h às 02h, sob reserva

Reservas e informações: @pico.recife



4. Ponto Cego

Cada mesa guarda uma história contada entre goles e olhares - Anderson Freire/Cortesia

Em um endereço discreto, o mistério do Ponto Cego começa antes mesmo da primeira taça: é preciso agendar, descobrir o código e atravessar a porta que esconde um ambiente de alta coquetelaria.

A senha para esse bar é passada por um orelhão antigo, como uma espécie de segredo milenar. Lá dentro, drinks autorais dividem espaço com vinhos, cervejas e doses, em uma experiência que combina discrição, sabor e sofisticação em cada detalhe.

Cada drink preparado é uma dose de arte com toque de rebeldia - Anderson Freire/Cortesia

No cardápio, assinado pelo proprietário e chef Luciano Guimarães, dois drinks têm destaque e são os carros-chefe da casa. O Piña Spritz (Botanical grapefruit e rosas, fermentado de abacaxi) e o Cão Véio (Jack Daniels, Cordial de mate tostado com cumaru, licor souther e Bitter de cacau).

O Cão Veio é um drink marcante e com notas de mate - Anderson Freire/Cortesia

"A experiência que eu quero que as pessoas tenham é a de se transportar para outra atmosfera ao passar por uma pequena porta", descreve Luciano.

Como explica o empresário, o menu de drinks é feito com muito estudo sobre misturas e combinações de ingredientes artesanais e premium. Tudo é pensado em conjunto para proporcionar equilíbrio e identidade.

"Queremos que o cliente sinta que está entrando em um universo à parte, conheça e entenda os processos de um bom drink. Nós fidelizamos os clientes e os amigos, mantendo um padrão e um atendimento sempre de qualidade”, diz Luciano.

A apresentação e o nome de cada coquetel são pensados para que todo o menu faça sentido - Luciano Guimarães/Cortesia

“Mostramos a todos que não somos apenas um lugar com boa bebida, boa comida e bom serviço. Queremos que cada visita seja uma experiência completa, que desperte vontade de voltar", finaliza.

Serviço

Ponto Cego

Endereço: R. Estudante Jeremias Bastos, 173 - Pina, Recife

Funcionamento: de terça a sábado, a partir das 18h, sob reserva

Instagram: @ponto_cego_speakeasy

Reservas e informações: (81) 99702-6047