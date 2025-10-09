fechar
Agenda | Notícia

SJCC transmite Festa Maluco Beleza que celebra 40 anos do axé com Durval Lelys, Araketu e Olodum

A Festa Maluco Beleza celebra 40 anos do axé em Recife com Durval Lelys, Araketu e Olodum; SJCC transmite ao vivo pelo YouTube. Veja detalhes

Por Catêrine Costa Publicado em 09/10/2025 às 15:04
Durval Lelys e Araketu,
Durval Lelys e Araketu, - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A Festa Maluco Beleza reúne Durval Lelys, Araketu, Olodum, Reinaldo, Sergynho e Filhos de Jorge neste sábado (11), com transmissão ao vivo pelo canal da TV Jornal no YouTube.

Em comemoração aos 40 anos do axé, a Festa Maluco Beleza promete agitar o Recife neste sábado (11 de outubro), a partir das 16h, no Parador. O evento reunirá grandes nomes da música baiana — Durval Lelys, Araketu, Olodum, Reinaldo, Sergynho e Filhos de Jorge — com uma programação repleta de sucessos que marcaram gerações.

Leia Também

Este ano, o público poderá viver a energia do evento de onde estiver: o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) fará a transmissão ao vivo pelo canal da TV Jornal no YouTube, em parceria com o Social1, marca de entretenimento do grupo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Além das apresentações, os bastidores e momentos exclusivos poderão ser acompanhados nas redes sociais do Social1, onde repórteres estarão conversando com o público e mostrando tudo o que acontece por trás dos palcos, levando a festa também para quem acompanha digitalmente.

O anfitrião Durval Lelys comandará a folia diretamente de sua famosa chupeta elétrica, que vem de Salvador especialmente para o evento. Com open bar premium, a festa oferece bebidas de qualidade e conforto para o público, celebrando a alegria e o ritmo contagiante que fazem parte da história do axé.

O Parador será o palco dessa edição especial, que promete uma experiência completa, com surpresas e performances que manterão a energia durante toda a noite.

Os ingressos estão à venda nas lojas Nagem e no site Bilheteria Digital. A organização recomenda a compra antecipada, já que a edição é histórica e celebra quatro décadas de um dos ritmos mais amados do Brasil.

Serviço

Evento: Festa Maluco Beleza – 40 anos do axé

Data: Sábado, 11 de outubro

Horário: A partir das 16h

Local: Parador, Recife – PE

Atrações: Durval Lelys, Araketu, Olodum, Reinaldo, Sergynho e Filhos de Jorge

Ingressos: R$ 330 (open bar premium) — à venda nas lojas Nagem e no site Bilheteria Digital

Transmissão: YouTube da TV Jornal, em parceria com o Social1

Bastidores: Acompanhe nas redes sociais do Social1

Leia também

Quantos pontos o Sport precisa fazer para escapar do rebaixamento na Série A? Entenda as contas
Matemática

Quantos pontos o Sport precisa fazer para escapar do rebaixamento na Série A? Entenda as contas
Daniel Paulista lamenta derrota do Sport para Atlético-MG e projeta clássico contra Ceará
Leão

Daniel Paulista lamenta derrota do Sport para Atlético-MG e projeta clássico contra Ceará

Compartilhe

Tags