SJCC transmite Festa Maluco Beleza que celebra 40 anos do axé com Durval Lelys, Araketu e Olodum

A Festa Maluco Beleza reúne Durval Lelys, Araketu, Olodum, Reinaldo, Sergynho e Filhos de Jorge neste sábado (11), com transmissão ao vivo pelo canal da TV Jornal no YouTube.

Em comemoração aos 40 anos do axé, a Festa Maluco Beleza promete agitar o Recife neste sábado (11 de outubro), a partir das 16h, no Parador. O evento reunirá grandes nomes da música baiana — Durval Lelys, Araketu, Olodum, Reinaldo, Sergynho e Filhos de Jorge — com uma programação repleta de sucessos que marcaram gerações.

Este ano, o público poderá viver a energia do evento de onde estiver: o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) fará a transmissão ao vivo pelo canal da TV Jornal no YouTube, em parceria com o Social1, marca de entretenimento do grupo.

Além das apresentações, os bastidores e momentos exclusivos poderão ser acompanhados nas redes sociais do Social1, onde repórteres estarão conversando com o público e mostrando tudo o que acontece por trás dos palcos, levando a festa também para quem acompanha digitalmente.

O anfitrião Durval Lelys comandará a folia diretamente de sua famosa chupeta elétrica, que vem de Salvador especialmente para o evento. Com open bar premium, a festa oferece bebidas de qualidade e conforto para o público, celebrando a alegria e o ritmo contagiante que fazem parte da história do axé.

O Parador será o palco dessa edição especial, que promete uma experiência completa, com surpresas e performances que manterão a energia durante toda a noite.

Os ingressos estão à venda nas lojas Nagem e no site Bilheteria Digital. A organização recomenda a compra antecipada, já que a edição é histórica e celebra quatro décadas de um dos ritmos mais amados do Brasil.