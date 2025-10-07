Hacklab Volante entra na última semana de atividades no Recife com oficinas e exposições gratuitas

O Hacklab Volante inicia sua última semana de passagem pelo Recife com uma programação intensa e gratuita de oficinas e exposições que unem arte, tecnologia e educação.

Nesta terça-feira (7), a equipe do projeto realizará oficina de arte eletrônica no Paço do Frevo, no Bairro do Recife, das 13h às 17h.

Já na quarta (8), o projeto segue para o Compaz Eduardo Campos, na Linha do Tiro, onde o micro-ônibus adaptado estaciona das 10h às 12h e das 13h às 17h, oferecendo visitação gratuita ao público.

Fã do movimento Manguebeat, Fred Paulino, artista mineiro e idealizador do projeto, conta que estar com o Hacklab Volante na capital pernambucana é uma realização pessoal e que ainda tem muita programação na Manguetown pela frente.

“Até domingo (12), depois de duas semanas de passagem pelo Recife, vamos ter circulado por nove locais da cidade levando esse intercâmbio e a alegria de compartilhar educação, cultura e tecnologia”, ressalta Fred Paulino, destacando o apoio da Prefeitura do Recife durante os dias que esteve pela cidade.

Além destas datas, o Hacklab Volante passará pelo Campo do Nacional, no UR-1, Ibura, na sexta (10); depois segue para o Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, no sábado (11); e encerra a temporada no Bairro do Recife, na Avenida Rio Branco, no domingo (12), dentro da programação do Dia das Crianças.

As visitas ao micro-ônibus são guiadas por monitores, com duração média de 15 minutos e grupos de até dez pessoas, e acesso a quase 20 atrações como jogos eletrônicos, sintetizadores, máquina de hipnose, esculturas mecânicas, energia solar, microcinema e engenhocas. As obras são assinadas por Fred Paulino, Guto Lacaz, Sara Lana, Arthur Joly e Jorge Crowe.

Além das exposições, o projeto realiza oficinas conhecidas como Businhos, voltadas à iniciação em eletrônica e design de produtos. As atividades estimulam criatividade, pensamento crítico e experimentação, com a construção de miniônibus iluminados por LEDs.

Mais informações podem ser encontradas no perfil @gambiologia.oficial. O projeto é acessível em Libras (com agendamento prévio via DM no Instagram).

HACKLAB VOLANTE O projeto é realizado pelo Gambiologia, coletivo existente desde 2008, que transformou um micro-ônibus num laboratório itinerante de arte, tecnologia e educação. O veículo funciona como ateliê, galeria, museu de engenhocas e feira de ciências, reunindo obras interativas de artistas brasileiros e internacionais. Criado em Minas Gerais, em 2022, o “busão” já percorreu quase 30 cidades no país e, em 2025, realiza sua primeira turnê pelo Nordeste. Antes do Recife, passou por Natal (RN) e João Pessoa (PB), numa circulação que conta com patrocínio do Circuito Funarte de Artes Visuais Marcantonio Vilaça, por meio do Ministério da Cultura (MinC).