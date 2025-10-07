Festa Maluco Beleza acontece neste sábado (11) com participação de Durval Lelys, Araketu, Olodum e mais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Parador do Recife recebe as apresentações dos artistas neste sábado, 11 de outubro, em comemoração aos 40 anos do gênero do axé; veja programação

Neste sábado (11), a partir das 16h, acontece a Festa Maluco Beleza, em celebração aos 40 anos do axé music.

As apresentações ficam por conta de grandes nomes da música baiana, como Durval Lelys, Araketu, Olodum, Reinaldo, Serginho e Filhos de Jorge, além de outros artistas que completam a programação do dia.

A famosa chupeta elétrica (mini trio) de Durval Lelys também fará parte da festividade, vinda diretamente de Salvador.

O evento conta com um open bar premium, com bebidas liberadas durante toda a noite para acompanhar a celebração do Maluco Beleza, repleta de músicas e memórias que marcaram gerações.

Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas Nagem e no site Bilheteria Digital. Os organizadores recomendam a compra antecipada para garantir a entrada em um dos eventos mais aguardados da região.