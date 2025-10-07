Espetáculo "Fernando Pessoa: o último dos palhaços" retorna a Olinda

Nesta sexta (10), o espetáculo poético/dramático homenageia os 90 anos de publicação do livro Mensagem e os 90 anos da morte de Fernando Pessoa.

A apresentação será às 19h, no Teatro Fernando Santa Cruz, no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda. Os ingressos estão à venda neste link e na bilheteria do teatro, com valores de R$ 40 para inteira e R$ 20 para meia entrada. O espetáculo é aberto para todos os públicos.

No solo, o ator pernambucano e professor de Teatro do Centro Universitário Frassinetti do Recife, Glauco Cunha Cazé, interpreta o poeta e seus principais heterônimos, numa reunião convocada pelo próprio Fernando Pessoa para discutir temas como amor, loucura, sexualidade e inquietações da existência humana, por meio de um jogo de xadrez com tabuleiro montado no centro do palco.

A dramaturgia é construída a partir do livro Fernando Pessoa: uma quase autobiografia, do escritor pernambucano Dr. José Paulo Cavalcanti Filho, membro da Academia Brasileira de Letras, e nas teorias teatrais do século XX, como Constantin Stanislavski, Antonin Artaud e Jerzy Grotowski. A direção é de Leandro Mariz, experiente profissional que dirige e produz espetáculos no Rio de Janeiro e São Paulo.

O espetáculo é um projeto extensionista do Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPEX) do UniFAFIRE, em formato de aula-espetáculo, com a proposta de circular por escolas e universidades públicas e privadas do Estado em 2026, aproximando a comunidade escolar e acadêmica das artes cênicas.