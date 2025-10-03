João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê comandam line-up do MADA 2025 com Mano Brown, Liniker e Marina Sena

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

27ª edição do MADA em Natal reúne ícones da música brasileira, encontros inéditos, Baile da Amada e programação para todos os estilos e gerações

O Festival MADA - Música Alimento da Alma anuncia o line-up completo da sua 27ª edição, que acontece nos dias 17 e 18 de outubro, na Arena das Dunas, em Natal. Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Rio Grande do Norte, o MADA celebra quase três décadas de trajetória com uma programação que reúne ícones da música brasileira, encontros inéditos e artistas que vêm transformando a cena contemporânea.

Entre os destaques estão Mano Brown, fundador dos Racionais MC’s; o projeto Dominguinho, encontro entre João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê; BaianaSystem; Liniker; Marina Sena; e Rachel Reis. Outras atrações incluem Jadsa, Potyguara Bardo, Irmãs de Pau, Melly, Edgar, Don L, FEBEM e muitos outros, consolidando o MADA como espaço de diálogo entre diferentes gêneros e gerações.

"Chegar aos 27 anos com uma programação tão conectada ao presente é motivo de orgulho. O MADA 2025 não é uma comemoração do que fomos, é uma celebração do que estamos nos tornando", afirma Pedro Barreira, diretor artístico do festival.

Em 2024, o MADA reuniu 34 mil pessoas na Arena das Dunas, alcançou mais de 60 milhões de espectadores em transmissões ao vivo e impactou 8 milhões nas redes sociais. O festival também reforçou sua sustentabilidade com parcerias ambientais e cooperação com cooperativas de reciclagem.

Programação 2025

Sexta-feira, 17 de outubro

Palco 1: DJ, Melly, Marina Sena, Don L

DJ, Melly, Marina Sena, Don L Palco 2: Dani Cruz, Boogarins, Dominguinhos

Dani Cruz, Boogarins, Dominguinhos Palco TIM – Baile da Amada: Tinoc, Bateu Pode Comemorar, Jadsa, DJ Silvestre, MC RB convida Mika, Afreekasia (DJ Set), Febem, Jennify convida Casixtranha

Sábado, 18 de outubro

Palco 1: SouRebel, Raquel Reis, Liniker

SouRebel, Raquel Reis, Liniker Palco 2: Guto Brant, Potyguara Bardo, BaianaSystem, Mano Brown

Guto Brant, Potyguara Bardo, BaianaSystem, Mano Brown Palco TIM – Baile da Amada: Novíssimo Edgar, Cheiro do Queijo, Katy da Voz, Aya Ibesi, Taj na House, Irmãs de Pau, Seed Selector, Brisa, Val Pescador

Serviço