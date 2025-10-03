Exposição Casa Habitada explora a vida doméstica e memórias afetivas de fotógrafos pernambucanos no CAC-UFPE
Mostra apresenta 38 obras, incluindo fotografias e videoarte, e oferece visitas mediadas, bate-papos e programação interativa gratuita
O universo doméstico, com sua intimidade, memórias e afetos, é o território de investigação da exposição Casa Habitada, dos fotógrafos pernambucanos Ulisses Moura, Dhyego Lima e Nivaldo Carvalho. O projeto, com curadoria da Profa. Dra. Milena Travassos, abre ao público no dia 7 de outubro, na Galeria de Arte Capibaribe, CAC-UFPE. Das 9h às 11h haverá visita mediada e bate-papo com os artistas. A exposição propõe um “documentário imaginário” sobre a vida familiar.
Com 38 obras, entre fotografias e uma videoarte, a mostra — contemplada nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Pernambuco e com apoio do Governo do Estado de Pernambuco via PNAB — mergulha no cotidiano das pessoas ligadas afetivamente aos fotógrafos. Objetos ordinários, como cadeiras, varais ou televisões, ganham significado poético.
As imagens buscam incitar a imaginação e fomentar diálogo, adotando o conceito de “documentário imaginário”, desenvolvido pela pesquisadora Kátia H. Lombardi, que permite reconstruções poéticas na contemplação das imagens.
“O documentário misturado com o imaginário ofereceu-nos abertura para exercitarmos um recorte poético ao pensar a montagem da exposição e a leitura das obras”, explica a curadora Milena Travassos.
Solidez
Ulisses Moura apresenta um ensaio íntimo sobre sua avó, Dona Hozana. Imagens em sépia e preto e branco registram sua rotina, incluindo hemodiálise, além de momentos de introspecção. O fotógrafo, também cuidador, capta a dualidade entre fortaleza e fragilidade da matriarca, celebrando-a como pilar familiar.
Limite
Dhyego Lima apresenta dípticos fotográficos que exploram janelas como elementos centrais. As imagens mostram momentos cotidianos e afetuosos, aproximando o interior do exterior. As janelas funcionam como limites simbólicos entre íntimo e público.
Fluxo
Nivaldo Carvalho registra o processo de mudança de sua própria casa, capturando objetos, corpos e espaços vazios em imagens em preto e branco. A série aborda a transformação existencial do ato de mudar. Inclui videoarte e interação com objetos dispostos no chão.
Programação e Informações
- Casa Habitada: Ulisses Moura, Dhyego Lima e Nivaldo Carvalho
- Curadoria: Milena Travassos
- Galeria de Arte Capibaribe, CAC-UFPE
- Abertura: 7 de outubro, 9h (Visita mediada e bate-papo)
- Visitação: Segunda a sexta, 8h às 12h e 14h às 18h
- Término: 7 de novembro de 2025
- Entrada: Gratuita
Programação paralela de bate-papos
- 14/10, 9h-10h: Ulisses Moura e Milena Travassos, Teatro Milton Baccarelli, CAC-UFPE
- 21/10, 9h-10h: Dhyego Lima e Milena Travassos, Teatro Milton Baccarelli, CAC-UFPE
- 04/11, 9h-10h: Nivaldo Carvalho e Milena Travassos, Teatro Milton Baccarelli, CAC-UFPE