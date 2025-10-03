Exposição Casa Habitada explora a vida doméstica e memórias afetivas de fotógrafos pernambucanos no CAC-UFPE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O universo doméstico, com sua intimidade, memórias e afetos, é o território de investigação da exposição Casa Habitada, dos fotógrafos pernambucanos Ulisses Moura, Dhyego Lima e Nivaldo Carvalho. O projeto, com curadoria da Profa. Dra. Milena Travassos, abre ao público no dia 7 de outubro, na Galeria de Arte Capibaribe, CAC-UFPE. Das 9h às 11h haverá visita mediada e bate-papo com os artistas. A exposição propõe um “documentário imaginário” sobre a vida familiar.

Com 38 obras, entre fotografias e uma videoarte, a mostra — contemplada nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Pernambuco e com apoio do Governo do Estado de Pernambuco via PNAB — mergulha no cotidiano das pessoas ligadas afetivamente aos fotógrafos. Objetos ordinários, como cadeiras, varais ou televisões, ganham significado poético.

As imagens buscam incitar a imaginação e fomentar diálogo, adotando o conceito de “documentário imaginário”, desenvolvido pela pesquisadora Kátia H. Lombardi, que permite reconstruções poéticas na contemplação das imagens.

“O documentário misturado com o imaginário ofereceu-nos abertura para exercitarmos um recorte poético ao pensar a montagem da exposição e a leitura das obras”, explica a curadora Milena Travassos.

Solidez

Ulisses Moura apresenta um ensaio íntimo sobre sua avó, Dona Hozana. Imagens em sépia e preto e branco registram sua rotina, incluindo hemodiálise, além de momentos de introspecção. O fotógrafo, também cuidador, capta a dualidade entre fortaleza e fragilidade da matriarca, celebrando-a como pilar familiar.

Limite

Dhyego Lima apresenta dípticos fotográficos que exploram janelas como elementos centrais. As imagens mostram momentos cotidianos e afetuosos, aproximando o interior do exterior. As janelas funcionam como limites simbólicos entre íntimo e público.

Fluxo

Nivaldo Carvalho registra o processo de mudança de sua própria casa, capturando objetos, corpos e espaços vazios em imagens em preto e branco. A série aborda a transformação existencial do ato de mudar. Inclui videoarte e interação com objetos dispostos no chão.

Programação e Informações

Casa Habitada : Ulisses Moura, Dhyego Lima e Nivaldo Carvalho

: Ulisses Moura, Dhyego Lima e Nivaldo Carvalho Curadoria: Milena Travassos

Milena Travassos Galeria de Arte Capibaribe, CAC-UFPE

Abertura: 7 de outubro, 9h (Visita mediada e bate-papo)

7 de outubro, 9h (Visita mediada e bate-papo) Visitação: Segunda a sexta, 8h às 12h e 14h às 18h

Segunda a sexta, 8h às 12h e 14h às 18h Término: 7 de novembro de 2025

7 de novembro de 2025 Entrada: Gratuita

