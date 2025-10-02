Orquestra Criança Cidadã se apresenta na CAIXA Cultural durante festival Mardi Gras no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Concerto gratuito do Noneto de Cordas acontece em 3 de outubro com repertório de Bach, Piazzolla e Luiz Gonzaga; evento aberto ao público

O Recife vai ganhar um brilho especial entre os dias 3 e 4 de outubro com a primeira edição do festival Mardi Gras em Recife, que promete unir a tradição do jazz de Nova Orleans à energia contagiante do frevo pernambucano. Dentro dessa programação plural, a Orquestra Criança Cidadã marca presença no primeiro dia com o seu Noneto de Cordas, em apresentação na CAIXA Cultural Recife, levando ao público um repertório que passeia por diferentes universos musicais.

O concerto, gratuito e aberto ao público, contará com interpretações de peças de Johann Sebastian Bach, passando pelo tango sofisticado de Astor Piazzolla, até chegar às raízes nordestinas com clássicos de Luiz Gonzaga, entre outros compositores. A proposta é revelar como a música de concerto pode dialogar com tradições populares e transcender fronteiras culturais, em sintonia com o espírito de intercâmbio do Mardi Gras.

Para Wesley Gabriel, violinista e spalla do Noneto de Cordas, participar do festival é uma experiência especial: "É muito emocionante para nós, jovens músicos, estar em um evento que coloca Recife em diálogo com o mundo. Acreditamos que a música clássica, o tango e o forró podem se encontrar de forma natural, e queremos mostrar ao público como essa mistura é possível e cheia de beleza."

A participação do Noneto de Cordas reforça o papel da Orquestra Criança Cidadã como um projeto social de referência, que há quase duas décadas transforma vidas por meio da educação musical de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. No palco, além da excelência técnica, o público terá a oportunidade de testemunhar o talento e a dedicação de jovens que representam a potência cultural do Recife.

O Mardi Gras em Recife traz uma programação diversificada que vai das ruas do Marco Zero a palcos especiais, incluindo cortejos, oficinas gastronômicas, apresentações de jazz e frevo, concursos de fantasia e ações sustentáveis. É uma festa que celebra a música, a cultura e a integração entre povos e tradições, e a presença da Orquestra Criança Cidadã acrescenta ainda mais riqueza a essa experiência.

O local conta com placas de sinalização em braile, piso tátil e elevadores para acessibilidade.

Sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e da Funarte, com patrocínio máster da CAIXA Econômica Federal e do Governo Federal.

