Adele recebe tributo em espetáculo no Teatro RioMar Recife

Espetáculo 100% ao vivo traz hits de Adele com Stephanie Lii; ingressos a partir de R$ 88, disponíveis online ou na bilheteria; saiba mais detalhes

Por Catêrine Costa Publicado em 02/10/2025 às 21:02
A cantora e compositora britânica Adele é celebrada mundialmente pelas suas músicas e voz marcante, tendo dominado as paradas de sucesso, registrado o álbum mais vendido do mundo e conquistado 12 prêmios no Grammy. A artista coleciona hits e a sua trajetória será celebrada em uma noite de tributo no Teatro RioMar Recife. O “Hello Adele Tribute” será apresentado no dia 10 de outubro, às 21h.

Stephanie Lii, cantora gaúcha e fã de Adele, criou o “Hello Adele Tribute” em 2019 e, em cinco anos de projeto, foram mais de 150 apresentações, no Brasil e na Europa. “Hello Adele Tribute” é uma criação inédita, pensada, planejada e executada com foco na apresentação de um espetáculo de maestria ainda não visto no mercado de tributos.

A turnê tem como inspiração justamente o show de Las Vegas, onde por duas horas o público terá a sensação de estar presente no Caesars Palace, em um show da cantora. Este é um espetáculo para toda a família, 100% ao vivo.

Os ingressos custam a partir de R$ 88 e podem ser adquiridos no site do Teatro RioMar (www.teatroriomarrecife.com.br) ou na bilheteria, localizada no Piso L4 do RioMar Recife.

