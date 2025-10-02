"Mardi Gras em Recife" anuncia Amaro Freitas e Romero Ferro como atrações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento gratuito reúne shows de Amaro Freitas e Romero Ferro, celebrando jazz, frevo e diversidade artística no coração da cidade; saiba mais detalhes

O Recife Antigo vai se transformar em um grande palco de música, cores e cultura neste fim de semana com o Mardi Gras em Recife. O evento gratuito reúne diversidade artística, trazendo apresentações que prometem envolver o público.

Nesta sexta-feira (3), às 20h30, sobe ao palco Amaro Freitas, pianista e compositor reconhecido internacionalmente por sua habilidade em unir jazz, ritmos afro-brasileiros e improvisação instrumental. Com seu talento singular, Amaro traz uma apresentação envolvente que promete emocionar e transportar a plateia para uma experiência musical única.

No sábado (4), também às 20h30, a batida do frevo toma conta com Romero Ferro, expoente do Frevália e um dos grandes nomes da música pernambucana. Conhecido pela energia contagiante e pela habilidade de envolver o público, Romero comanda o Palco da Praça do Arsenal com um espetáculo vibrante e cheio de tradição.

O Mardi Gras em Recife acontece nos dias 3 e 4 de outubro, com entrada gratuita, trazendo ao coração da cidade um encontro de ritmos, cores e celebração cultural para todos. A programação completa e mais informações estão disponíveis no perfil oficial @mardigrasrecife.