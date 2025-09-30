Musical infantil, Chapeuzinho de Neve Adormecida, estreia neste sábado (04) no Recife
Um musical infantil encantador que mistura contos de fadas, diversão e aprendizado, perfeito para toda a família no Teatro Barreto Júnior
Clique aqui e escute a matéria
Os personagens dos contos de fadas e um lobo muito divertido esperam por você na estreia do musical infantil "Chapeuzinho de Neve Adormecida”, no Teatro Barreto Júnior, localizado no bairro do Pina, em Recife, neste sábado (04), às 16h.
Voltado para o público familiar, a montagem narra a história de Bia e seu irmão Tom. Ele, um garoto estudioso que gosta muito de ler, e ela, uma menina que não gosta de estudar e só pensa em ficar nas redes sociais. Ao receber seu boletim escolar, Bia descobre que suas notas estão muito baixas e que seus professores lhe passaram uma atividade de recuperação: ler diversos contos infantis e apresentar um trabalho sobre eles.
Bia pensa muito em como fazer esse trabalho, e com ajuda de Tom ela tem uma ideia: apresentar uma peça de teatro. Mas, na hora da narração, a garota faz a maior confusão e sai misturando várias histórias e personagens.
Na versão de Bia, Chapeuzinho inicia sua jornada para a casa da vovó passando por um rio poluído e uma floresta desmatada. Em seu caminho, ela encontra a Branca de Neve, a Bela Adormecida, o Pinóquio e, claro, um Lobo Mau bem divertido, que ama chocolate e se considera o rei dos disfarces. Enquanto os outros personagens tentam seguir sua jornada para a casa da vovó, o Lobo Mau constantemente tenta enganá-los com suas habilidades, gerando situações muito engraçadas.
"Tenho muito orgulho de ter escrito, feito a direção e também de atuar nesse espetáculo, onde interpreto o Lobo Mau. Tudo foi cuidado nos mínimos detalhes, com um elenco talentosíssimo e uma história inovadora e atual. Então não tenho dúvidas de que a criançada vai aprender e se divertir bastante e toda a família vai sair encantada do teatro." - Ivaldo Cunha Filho, diretor
O espetáculo, com produção de Helena Siqueira Produções, tem texto e direção de Ivaldo Cunha Filho, e aborda temas como a importância da leitura, amizade e preservação do meio ambiente, tudo com muita diversão, leveza e bom humor! Além de cenários lúdicos, figurinos coloridos, trilha sonora fantástica e elementos especiais, proporciona uma experiência única, cheia de fantasia e encanto para toda a família!
- Produção: Helena Siqueira Produções
- Texto e Direção: Ivaldo Cunha Filho
- Coreografias: Leonardo Soares
- Elenco: Beatriz Siqueira – Chapeuzinho Vermelho; Jéssica Viana – A Bela Adormecida; Rayo Vasconcelos – Branca de Neve; Ivaldo Cunha Filho – Lobo Mau; Thiago Augusto – Pinóquio; Juan Elias – Caçador; João Alberth – Bailarino; Gabriel Diego – Bailarino
- Assessoria de Imprensa: Alberto Leonardo Feitoza
- Crédito das Fotos: Romeu Santos
Serviço
Chapeuzinho de Neve Adormecida
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Dia: 04 de outubro (Sábado)
- Local: Teatro Barreto Júnior
- Horário: 16h
- Valores: R$100,00 (inteira) | R$50,00 (meia-entrada)
- Ingressos: Vendas antecipadas no site SYMPLA ou na bilheteria do Teatro, com 1h de antecedência
- Classificação etária: Livre
- Informações: (81) 9.9568.4125