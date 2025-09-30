Marco Nanini retorna ao Recife com o espetáculo Traidor, escrito e dirigido por Gerald Thomas
De 17 a 19 de outubro, o Teatro Luiz Mendonça recebe o ator Marco Nanini com o espetáculo Traidor, resultado de mais uma parceria com o encenador Gerald Thomas.
A peça, que transita entre tragédia e humor, foi criada especialmente para o artista e estreou em São Paulo em novembro de 2023.
O reencontro entre Nanini e Thomas acontece quase duas décadas depois do sucesso de Um Circo de Rins e Fígados, montagem de 2003 que lhes rendeu prêmios e temporadas marcantes.
Desde então, o mundo passou por transformações que influenciam diretamente a dramaturgia de Traidor: o trauma da pandemia, a ascensão do digital sobre o real e rupturas democráticas em escala global.
No palco, Nanini interpreta um homem isolado em uma ilha, acusado injustamente. O personagem dialoga com a própria consciência e revisita memórias, confrontando passado, presente e futuro.
Essas reflexões ganham corpo por meio dos atores Hugo Lobo, Ricardo Oliveira e Wallace Lau, que representam diferentes camadas de sua mente.
Gerald Thomas define a montagem como um cruzamento improvável entre dois gigantes da literatura.
“Se houvesse um cruzamento entre Kafka e Shakespeare, então esse seria Traidor, uma espécie de híbrido entre o Joseph K, de ‘O Processo’, e Próspero, de ‘A Tempestade’, cuja mente renascentista olha para o futuro da civilização, perdoa seus detratores e os absolve”, disse.
Reconhecido pela intensidade de sua atuação, Nanini reforça sua devoção ao palco, enquanto o diretor celebra a rara oportunidade de criar para o ator.
“Nanini é o ator mais intenso que conheço. Digo isso como diretor, mas também como autor. Como eu dirijo em pé, a um metro de distância dele, ouço cada respiração. Chego no hotel e continuo ouvindo a sua voz. Volto a ler o texto, faço a revisão e a voz. A voz do Nanini. Lá está, a voz. Cada respiração dele. Que prazer é, mesmo que só de 18 em 18 anos, escrever pra ele e dirigi-lo, ter Marco Nanini pela frente é tudo”.
Serviço:
TRAIDOR, com Marco Nanini
Local: Teatro Luiz Mendonça Endereço: Av. Boa Viagem, S/N - Boa Viagem, Recife - PE, 51030-000
Temporada: 17 a 19 de outubro de 2025
Horários: sexta e sábado, às 20h; domingo, às 19h Duração: 50 minutos Ingressos: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada).
Vendas: Site do Teatro Luiz Mendonça e na bilheteria do teatro
Funcionamento da bilheteria do teatro: abertura de vendas 2h antes do espetáculo
Classificação: recomendado para maiores de 16 anos
Informações: (81) 3355-9822 Acesso para pessoas com deficiência