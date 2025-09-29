fechar
Agenda | Notícia

Thiago Arancam chega ao Teatro RioMar Recife com seu show "Uma Viagem Pela Itália"

Tenor apresenta no Teatro RioMar, em 8 de novembro, um espetáculo que mistura clássicos italianos e memórias da sua trajetória artística

Por Catêrine Costa Publicado em 29/09/2025 às 19:25
Thiago Arancam
Thiago Arancam - Foto: Bruno Fioravanti/Divulgação

Considerado um dos maiores intérpretes do país, o tenor Thiago Arancam convida o público recifense a embarcar no seu show “Uma Viagem Pela Itália”, no dia 8 de novembro, a partir das 21h, no Teatro RioMar. Os ingressos já estão à venda, com entradas a partir de R$ 80.

Arancam iniciou sua trajetória na Europa ainda adolescente, onde viveu por 13 anos, acumulando mais de 700 apresentações em 40 países. Na Itália, foi o primeiro brasileiro a se formar na prestigiada Academia de Canto Lírico do Teatro Alla Scala de Milão e venceu a competição internacional “Operalia”, criada por Plácido Domingo, de quem se tornou amigo. Em “Uma Viagem Pela Itália”, Arancam resgata essas memórias em voz e piano, apresentando canções que marcaram sua vida pessoal e profissional.

“O idioma italiano e as músicas italianas fazem parte da minha vida. Os meus bisavós eram italianos, desde criança eu ouvia o idioma em casa e o meu bisavô assobiava melodias de conhecidas canções italianas. Esse show me faz recordar esses momentos e me reconectar com o país que me acolheu, onde nasceu meu primeiro filho e que faz parte da construção da minha carreira”, revela o tenor.

Com um repertório que passeia por clássicos da ópera e sucessos contemporâneos, “Uma Viagem Pela Itália” revela a potência e a emoção vocal de Arancam. Os ingressos variam de R$ 80 a R$ 230, à venda através da plataforma Uhuu e na bilheteria do teatro.

Serviço

Thiago Arancam em "Uma Viagem Pela Itália"

Data: 8 de novembro de 2025

Local: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife - PE, 51110-160

Ingressos

  • Balcão Nobre: R$ 80 (meia-entrada) e R$ 160 (inteira)
  • Plateia Alta: R$ 100 (meia-entrada) e R$ 200 (inteira)
  • Plateia Baixa: R$ 130 (meia-entrada) e R$ 230 (inteira)

Vendas: Online via Uhuu e na Bilheteria do Teatro

