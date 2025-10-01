Sambinha Chacon retorna neste sábado (4) com nova temporada na Zona Norte do Recife
Agitando o Poço da Panela, festa reunirá Pagunça, Sambarrasta, Rafa Mesquita e mais nomes no line up de estreia. Veja todos os detalhes na matéria
Clique aqui e escute a matéria
A nova temporada do Sambinha Chacon começa neste fim de semana já em clima de verão. Ganhando, como de costume, as tardes de sábado (4) do Poço da Panela, a festa promete agitar o público com um palco 360º, muita música e animação.
Deixando o retorno ainda mais especial, Pagunça, Sambarrasta, Felipe Farra, Rafa Mesquita e Boa Ousadia foram os nomes escolhidos para comandar o line up de estreia, com seus shows completos. Prometendo repertórios inéditos, músicas atemporais e canções do momento, os artistas prometem caprichar no setlist da ocasião.
Os ingressos para o Sambinha Chacon custam R$ 80 e estão à venda no site Bilheteria Digital ou via Pix, através do contato (81) 98777-4570. A arena Sambinha Chacon fica localizada na Rua do Chacon, 365, Poço Da Panela.
Serviço
Sambinha Chacon
Data: Sábado, 04 de outubro de 2025
Horário: 16h
Local: Rua do Chacon, 365, Poço Da Panela
Atrações: Pagunça, Sambarrasta, Felipe Farra, Rafa Mesquita e Boa Ousadia
Ingressos: R$ 80, à venda no site Bilheteria Digital ou no WhatsApp (81) 98777-4570
Informações: @sambinhachacon