Ensaios da Anitta 2026: cantora anuncia turnê pré-carnaval com show no Recife

Anitta retorna aos palcos em 2026 com a temporada pré-carnavalesca ‘Cosmos’, apresentando shows repletos de hits, coreografias e figurinos icônicos

Clique aqui e escute a matéria

Os ENSAIOS DA ANITTA estão de volta! A temporada pré-carnavalesca da cantora retorna em 2026, com oito apresentações já confirmadas, sendo uma delas no Recife. Anitta volta à cidade no dia 17 de janeiro e promete animar o público com muita entrega, hits, coreografias e figurinos elaborados.



Para o próximo ano, a carioca escolheu como tema do seu carnaval o “Cosmos”, celebrando a astrologia e o universo místico. Ao longo da turnê, ela deve apostar em figurinos icônicos, inspirados em diferentes elementos do zodíaco.

“A minha época preferida do ano tá chegando, gente! Eu sempre encontro um jeito de trazer a minha identidade, o meu jeitinho de ser, para os temas do meu carnaval. O ‘Cosmos’ vem para representar o meu momento atual. Mas os mantras ficarão só nos memes, tá? Para 2026 podem esperar muita jogação, hits, looks belíssimos e aquele clima de folia que é marca desses shows”, festeja a artista.

Os Ensaios da Anitta já se tornaram uma das turnês mais aguardadas do calendário brasileiro, anualmente movimentando a pré-folia de diversas cidades brasileiras. Em 2025, por exemplo, foram mais de 250 mil ingressos vendidos. Tudo acontece num palco de 360 graus, que aproxima o público da cantora. Além disso, o projeto já se tornou conhecido pelo line up ilustre de convidados que a girl from Rio recebe no palco, contemplando diversos gêneros da nossa música, como pop, funk, trap, rap, sertanejo, piseiro, brega, axé e outros. Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP A variedade musical presente nas apresentações também se demonstra no próprio repertório da cantora, que passeia, sim, por todo o seu catálogo de hits, mas também pelo universo das músicas carnavalescas de todo tipo. As vendas serão feitas pelo site www.carnavaldaanitta.com.br. Clientes do banco digital Mercado Pago têm acesso à pré-venda exclusiva, que ocorre no próximo sábado (04). Já na terça-feira-seguinte (07) iniciam-se as vendas gerais.

PRÉ-VENDA EXCLUSIVA COM MERCADO PAGO Além da novidade, os fãs terão a oportunidade de garantir seus ingressos antecipadamente em uma pré-venda exclusiva em parceria com o banco digital Mercado Pago. Início 04 de outubro (sábado), às 12h Validade 24h ou até a disponibilidade do lote Limite Até 2 ingressos por CPF Forma de pagamento Válida apenas para cartões de crédito pessoa física do Mercado Pago.

Serviço Abertura da pré-venda 04/10 (sábado) – 12h Onde comprar www.carnavaldaanitta.com.br Classificação Consultar cada cidade Oferecimento Beats, Mercado Pago e Sephora Realização Rodamoinho e Grupo Onda

ENSAIOS DA ANITTA 2026