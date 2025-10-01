Plaza Shopping celebra Mês das Crianças com shows gratuitos e programação especial
Em busca de uma programação para o Mês das Crianças? O Plaza Shopping conta com uma agenda cheia de diversão para os pequenos! Confira:
O Plaza Shopping preparou uma agenda especial para comemorar o Dia das Crianças em grande estilo. Nos dias 4, 5, 11 e 12 de outubro, o espaço vai receber apresentações gratuitas de artistas que transformam a infância em pura magia.
As sessões acontecem no piso L4, sempre às 16h e às 18h, com acesso livre mediante cadastro no local. Cada espetáculo terá capacidade para até 60 pessoas.
A programação abre com a irreverência da Cia Garret Circus, que se apresenta em todos os dias do evento às 16h. Já às 18h, o público poderá conferir atrações variadas: Mari Bigio com o projeto Cordel Animado (4/10), o Grupo Tapete Voador (5/10), Ilana Ventura (11/10) e Ylana com o projeto Jangadinha (12/10).
Mais do que diversão, a proposta é oferecer experiências lúdicas que incentivem a criatividade, estimulem a imaginação e ampliem a formação cultural das crianças.“Buscamos nomes que são fortes referências na cidade para divertir pais, mães, filhos e avós com apresentações teatrais que vão além do entretenimento para crianças. São experiências lúdicas que despertam a imaginação, incentivam a criatividade, fortalecem a expressão emocional e ampliam a formação cultural”, explica Carol Seabra, gerente de marketing do Plaza Shopping.
A acessibilidade também é compromisso do Shopping: estarão disponíveis abafadores de ruído para empréstimo no Balcão de Informações, no piso L3, além de intérpretes de Libras durante as sessões.
Dia das Crianças Plaza - Plaza Shopping (Recife/PE)
- Datas: 4, 5, 11 e 12 de outubro de 2025
- Horários: 16h e 18h
- Local: Piso L4
- Acesso: gratuito, mediante cadastro no local (sujeito à lotação)
- Mais informações: @plazacasaforte | www.plazacasaforte.com.br
Agenda
- Cia Garret Circus – 4, 5, 11 e 12/10, às 16h
- Mari Bigio (Cordel Animado) – 4/10, às 18h
- Grupo Tapete Voador – 5/10, às 18h
- Ilana Ventura – 11/10, às 18h
- Ylana (Jangadinha) – 12/10, às 18h