fechar
Agenda | Notícia

Plaza Shopping celebra Mês das Crianças com shows gratuitos e programação especial

Em busca de uma programação para o Mês das Crianças? O Plaza Shopping conta com uma agenda cheia de diversão para os pequenos! Confira:

Por Bianca Tavares Publicado em 01/10/2025 às 12:17
Imagem de Mari Bigio em Cordel Animado e Tapete Voador
Imagem de Mari Bigio em Cordel Animado e Tapete Voador - Divulgação/Acervo/Gustavo Bettini

Clique aqui e escute a matéria

O Plaza Shopping preparou uma agenda especial para comemorar o Dia das Crianças em grande estilo. Nos dias 4, 5, 11 e 12 de outubro, o espaço vai receber apresentações gratuitas de artistas que transformam a infância em pura magia.

As sessões acontecem no piso L4, sempre às 16h e às 18h, com acesso livre mediante cadastro no local. Cada espetáculo terá capacidade para até 60 pessoas.

A programação abre com a irreverência da Cia Garret Circus, que se apresenta em todos os dias do evento às 16h. Já às 18h, o público poderá conferir atrações variadas: Mari Bigio com o projeto Cordel Animado (4/10), o Grupo Tapete Voador (5/10), Ilana Ventura (11/10) e Ylana com o projeto Jangadinha (12/10).

Divulgação/Acervo/Lara Valença
Imagem da programação do Plaza Shopping com Mari Bigio em Cordel Animado e Garret Circus - Divulgação/Acervo/Lara Valença

Leia Também

Mais do que diversão, a proposta é oferecer experiências lúdicas que incentivem a criatividade, estimulem a imaginação e ampliem a formação cultural das crianças.“Buscamos nomes que são fortes referências na cidade para divertir pais, mães, filhos e avós com apresentações teatrais que vão além do entretenimento para crianças. São experiências lúdicas que despertam a imaginação, incentivam a criatividade, fortalecem a expressão emocional e ampliam a formação cultural”, explica Carol Seabra, gerente de marketing do Plaza Shopping.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A acessibilidade também é compromisso do Shopping: estarão disponíveis abafadores de ruído para empréstimo no Balcão de Informações, no piso L3, além de intérpretes de Libras durante as sessões.

Dia das Crianças Plaza - Plaza Shopping (Recife/PE)

Divulgação/Acervo
Imagem de Garret Circus - Divulgação/Acervo

  • Datas: 4, 5, 11 e 12 de outubro de 2025
  • Horários: 16h e 18h
  • Local: Piso L4
  • Acesso: gratuito, mediante cadastro no local (sujeito à lotação)
  • Mais informações: @plazacasaforte | www.plazacasaforte.com.br

Agenda

  • Cia Garret Circus – 4, 5, 11 e 12/10, às 16h
  • Mari Bigio (Cordel Animado) – 4/10, às 18h
  • Grupo Tapete Voador – 5/10, às 18h
  • Ilana Ventura – 11/10, às 18h
  • Ylana (Jangadinha) – 12/10, às 18h

Leia também

Cortejo Brincantes de Pernambuco anima o "Mardi Gras em Recife" com frevo, maracatu e jazz
Agenda

Cortejo Brincantes de Pernambuco anima o "Mardi Gras em Recife" com frevo, maracatu e jazz
Compaz Ariano Suassuna promove ação gratuita de saúde e cidadania nesta quarta-feira
Agenda

Compaz Ariano Suassuna promove ação gratuita de saúde e cidadania nesta quarta-feira

Compartilhe

Tags