Cortejo Brincantes de Pernambuco anima o "Mardi Gras em Recife" com frevo, maracatu e jazz
Desfile promovido pela Fundarpe e Secult-PE leva a diversidade da cultura popular pernambucana às ruas do Bairro do Recife nesta sexta (3)
O jazz de Nova Orleans vai ganhar um sotaque especial neste fim de semana. O Mardi Gras em Recife, que acontece na sexta e no sábado (3 e 4), no entorno do Marco Zero, terá a presença marcante do Cortejo Brincantes de Pernambuco, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Fundarpe e da Secult-PE.
O cortejo está programado para a sexta-feira (3), a partir das 18h, com concentração na Rua dos Amores e percurso pelas ruas do Bom Jesus, Praça do Arsenal e Rua da Guia.
No desfile, a cultura popular pernambucana se encontra com o jazz, reunindo frevo, maracatu, blocos líricos, samba e papangus em uma celebração que mistura cores, ritmos e tradições.
Atrações confirmadas e programação
Entre os grupos confirmados estão o Clube Vassourinhas de Olinda, o Urso do Bairro Novo de Ribeirão, o Maracatu Pavão Misterioso de Aliança, o grupo Sambadeiras, o Bloco Lírico Cordas e Retalhos, os Papangus de Bezerros e a Orquestra de Jazz Mardi Gras, regida pelo maestro José Henrique.
“O Cortejo Brincantes de Pernambuco vem mostrando que a cultura popular pernambucana não está presa a ciclos específicos do nosso calendário, há espaço para as mais diversas expressões por todo o ano. Por todas as cidades por onde passa, o seu desfile encanta com o que há de mais potente na nossa identidade cultural, promovendo um verdadeiro intercâmbio entre as diferentes regiões do estado, que ocupam as ruas em uma bela harmonia de ritmos e cores”, destaca Carla Pereira, diretora de Atividades Culturais da Fundarpe.
A iniciativa, que já marcou presença em festas como carnaval, São João, Festival Pernambuco Meu País e REC’n’Play, agora chega ao Mardi Gras em Recife como mais uma oportunidade de celebrar a identidade cultural pernambucana em diálogo com o mundo.