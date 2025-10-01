fechar
Agenda | Notícia

Cortejo Brincantes de Pernambuco anima o "Mardi Gras em Recife" com frevo, maracatu e jazz

Desfile promovido pela Fundarpe e Secult-PE leva a diversidade da cultura popular pernambucana às ruas do Bairro do Recife nesta sexta (3)

Por Bianca Tavares Publicado em 01/10/2025 às 8:00
Imagem do Cortejo dos Brincantes
Imagem do Cortejo dos Brincantes - SILLA CADENGUE/SECULT-PE/FUNDARPE

Clique aqui e escute a matéria

O jazz de Nova Orleans vai ganhar um sotaque especial neste fim de semana. O Mardi Gras em Recife, que acontece na sexta e no sábado (3 e 4), no entorno do Marco Zero, terá a presença marcante do Cortejo Brincantes de Pernambuco, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Fundarpe e da Secult-PE.

O cortejo está programado para a sexta-feira (3), a partir das 18h, com concentração na Rua dos Amores e percurso pelas ruas do Bom Jesus, Praça do Arsenal e Rua da Guia.

No desfile, a cultura popular pernambucana se encontra com o jazz, reunindo frevo, maracatu, blocos líricos, samba e papangus em uma celebração que mistura cores, ritmos e tradições.

Leia Também

Atrações confirmadas e programação

Entre os grupos confirmados estão o Clube Vassourinhas de Olinda, o Urso do Bairro Novo de Ribeirão, o Maracatu Pavão Misterioso de Aliança, o grupo Sambadeiras, o Bloco Lírico Cordas e Retalhos, os Papangus de Bezerros e a Orquestra de Jazz Mardi Gras, regida pelo maestro José Henrique.

“O Cortejo Brincantes de Pernambuco vem mostrando que a cultura popular pernambucana não está presa a ciclos específicos do nosso calendário, há espaço para as mais diversas expressões por todo o ano. Por todas as cidades por onde passa, o seu desfile encanta com o que há de mais potente na nossa identidade cultural, promovendo um verdadeiro intercâmbio entre as diferentes regiões do estado, que ocupam as ruas em uma bela harmonia de ritmos e cores”, destaca Carla Pereira, diretora de Atividades Culturais da Fundarpe.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A iniciativa, que já marcou presença em festas como carnaval, São João, Festival Pernambuco Meu País e REC’n’Play, agora chega ao Mardi Gras em Recife como mais uma oportunidade de celebrar a identidade cultural pernambucana em diálogo com o mundo.

Leia também

Compaz Ariano Suassuna promove ação gratuita de saúde e cidadania nesta quarta-feira
Agenda

Compaz Ariano Suassuna promove ação gratuita de saúde e cidadania nesta quarta-feira
Ivanildo Nunes leva coleção-manifesto a Paris em defesa do artesanato cearense
Agenda

Ivanildo Nunes leva coleção-manifesto a Paris em defesa do artesanato cearense

Compartilhe

Tags