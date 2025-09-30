Ivanildo Nunes leva coleção-manifesto a Paris em defesa do artesanato cearense
Estilista apresenta duas coleções na capital francesa e reforça seu compromisso em valorizar técnicas tradicionais em risco de extinção
Clique aqui e escute a matéria
O estilista Ivanildo Nunes, conhecido por transformar o artesanato nordestino em moda de alta sofisticação, embarca para sua quinta participação em desfiles em Paris.
Desta vez, ele apresenta duas coleções: “Memórias”, que foi exibida no dia 29 de setembro, no Hôtel de l’Industrie, durante o Fórum do Amanhã, e “Manifesto em Prol do Artesanato Cearense”, que estreia em 2 de outubro no Hôtel Le Marois, como parte do Paris Fashion Air.
A coleção-manifesto tem como objetivo dar visibilidade internacional à preservação de técnicas artesanais do Ceará que correm risco de desaparecer.
Produzidas por artesãs de comunidades locais, as peças combinam tradição e inovação, resgatando saberes ancestrais em um diálogo com a moda contemporânea.
“O artesanato brasileiro é o DNA da marca, e eu me disponho a ajudar e a fazer com que ele seja motivo de orgulho em todo o Brasil e em todo o mundo. É uma forma de celebrar a ancestralidade dessas mulheres que desafiam o tempo e mantêm a tradição”, afirma Ivanildo Nunes.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre os destaques da coleção, estão os três vestidos que homenageiam a fé e a resiliência das artesãs, com referências a Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora Aparecida.
A proposta une moda, resistência cultural e economia circular, reforçando o papel do artesanato como patrimônio vivo.
Coleção “Memórias”
- Data: Dia 29 de setembro, às 19h, no Fórum do Amanhã
- Local: Hôtel de l’Industrie (Place St Germain des Prés - Paris, França)
Coleção “Manifesto em Prol do Artesanato Cearense”
- Data: Dia 2 de outubro, às 17h, no Paris Fashion Air
- Local: Hôtel Le Marois (9-11 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris, França)