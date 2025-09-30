fechar
Agenda | Notícia

Ivanildo Nunes leva coleção-manifesto a Paris em defesa do artesanato cearense

Estilista apresenta duas coleções na capital francesa e reforça seu compromisso em valorizar técnicas tradicionais em risco de extinção

Por Bianca Tavares Publicado em 30/09/2025 às 8:41 | Atualizado em 30/09/2025 às 8:49
Imagem das criações de Ivanildo Nunes
Imagem das criações de Ivanildo Nunes - Divulgação

O estilista Ivanildo Nunes, conhecido por transformar o artesanato nordestino em moda de alta sofisticação, embarca para sua quinta participação em desfiles em Paris.

Desta vez, ele apresenta duas coleções: “Memórias”, que foi exibida no dia 29 de setembro, no Hôtel de l’Industrie, durante o Fórum do Amanhã, e “Manifesto em Prol do Artesanato Cearense”, que estreia em 2 de outubro no Hôtel Le Marois, como parte do Paris Fashion Air.

A coleção-manifesto tem como objetivo dar visibilidade internacional à preservação de técnicas artesanais do Ceará que correm risco de desaparecer.

Produzidas por artesãs de comunidades locais, as peças combinam tradição e inovação, resgatando saberes ancestrais em um diálogo com a moda contemporânea.

Divulgação
Imagem das criações de Ivanildo Nunes - Divulgação

“O artesanato brasileiro é o DNA da marca, e eu me disponho a ajudar e a fazer com que ele seja motivo de orgulho em todo o Brasil e em todo o mundo. É uma forma de celebrar a ancestralidade dessas mulheres que desafiam o tempo e mantêm a tradição”, afirma Ivanildo Nunes.

Entre os destaques da coleção, estão os três vestidos que homenageiam a fé e a resiliência das artesãs, com referências a Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora Aparecida.

A proposta une moda, resistência cultural e economia circular, reforçando o papel do artesanato como patrimônio vivo.

Coleção “Memórias”

  • Data: Dia 29 de setembro, às 19h, no Fórum do Amanhã
  • Local: Hôtel de l’Industrie (Place St Germain des Prés - Paris, França)

Coleção “Manifesto em Prol do Artesanato Cearense”

  • Data: Dia 2 de outubro, às 17h, no Paris Fashion Air
  • Local: Hôtel Le Marois (9-11 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris, França)

