Ivanildo Nunes leva coleção-manifesto a Paris em defesa do artesanato cearense

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Estilista apresenta duas coleções na capital francesa e reforça seu compromisso em valorizar técnicas tradicionais em risco de extinção

Clique aqui e escute a matéria

O estilista Ivanildo Nunes, conhecido por transformar o artesanato nordestino em moda de alta sofisticação, embarca para sua quinta participação em desfiles em Paris.

Desta vez, ele apresenta duas coleções: “Memórias”, que foi exibida no dia 29 de setembro, no Hôtel de l’Industrie, durante o Fórum do Amanhã, e “Manifesto em Prol do Artesanato Cearense”, que estreia em 2 de outubro no Hôtel Le Marois, como parte do Paris Fashion Air.

A coleção-manifesto tem como objetivo dar visibilidade internacional à preservação de técnicas artesanais do Ceará que correm risco de desaparecer.

Produzidas por artesãs de comunidades locais, as peças combinam tradição e inovação, resgatando saberes ancestrais em um diálogo com a moda contemporânea.

Imagem das criações de Ivanildo Nunes - Divulgação

“O artesanato brasileiro é o DNA da marca, e eu me disponho a ajudar e a fazer com que ele seja motivo de orgulho em todo o Brasil e em todo o mundo. É uma forma de celebrar a ancestralidade dessas mulheres que desafiam o tempo e mantêm a tradição”, afirma Ivanildo Nunes.

Entre os destaques da coleção, estão os três vestidos que homenageiam a fé e a resiliência das artesãs, com referências a Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora Aparecida.

A proposta une moda, resistência cultural e economia circular, reforçando o papel do artesanato como patrimônio vivo.

Coleção “Memórias”

Data: Dia 29 de setembro, às 19h, no Fórum do Amanhã

Local: Hôtel de l’Industrie (Place St Germain des Prés - Paris, França)

Coleção “Manifesto em Prol do Artesanato Cearense”