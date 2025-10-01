Aumento no comércio de alianças folheadas reflete a insegurança do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Moradores trocam joias de ouro por peças folheadas diante da onda de assaltos que atinge principalmente corredores e pedestres na Zona Norte da cidade

A insegurança crescente no Recife tem levado moradores a substituir alianças de ouro por peças folheadas ou de prata. A mudança reflete a atuação da chamada "gangue do ouro", que tem alvo predileto em corredores, idosos e pedestres desavisados.

Substituição por segurança

A alternativa encontrada por muitos é guardar as alianças de ouro para momentos especiais, evitando chamar atenção. Com o preço do ouro em alta, a exposição das peças tem sido vista como risco desnecessário diante da atuação da gangue do ouro.

Jéssica Bandeira, por exemplo, trocou as joias dela e do marido após ele sofrer uma tentativa de assalto enquanto corria na UFPE: "o que a gente puder substituir por semijóia, a gente substitui". Ela enfatizou que a decisão protege o valor afetivo das peças, evitando perdas financeiras e emocionais.

Procura por alianças folheadas

Segundo comerciantes, a demanda por alianças folheadas a ouro dobrou nas últimas semanas, passando de cerca de 200 para mais de 400 unidades por mês. Preços a partir de 30 reais atraem quem busca se proteger sem abrir mão de símbolos de união.

A gerente de uma loja na Zona Norte destacou também o aumento da procura por joias em prata 925, considerada mais discreta.

Gangue do ouro



Recentemente, um casal de idosos com mais de 50 anos de casamento foi abordado por criminosos em uma moto no bairro dos Aflitos, Zona Norte. O aposentado de 76 anos teve a aliança levada, enquanto a esposa teve a corrente arrancada.

Outro incidente ocorreu na rua Simão Mendes, próxima ao Parque da Jaqueira, quando uma família foi abordada por um criminoso armado, que obrigou o casal a entregar as alianças diante da filha.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais