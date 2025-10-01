Aumento no comércio de alianças folheadas reflete a insegurança do Recife
Moradores trocam joias de ouro por peças folheadas diante da onda de assaltos que atinge principalmente corredores e pedestres na Zona Norte da cidade
A insegurança crescente no Recife tem levado moradores a substituir alianças de ouro por peças folheadas ou de prata. A mudança reflete a atuação da chamada "gangue do ouro", que tem alvo predileto em corredores, idosos e pedestres desavisados.
Substituição por segurança
A alternativa encontrada por muitos é guardar as alianças de ouro para momentos especiais, evitando chamar atenção. Com o preço do ouro em alta, a exposição das peças tem sido vista como risco desnecessário diante da atuação da gangue do ouro.
Jéssica Bandeira, por exemplo, trocou as joias dela e do marido após ele sofrer uma tentativa de assalto enquanto corria na UFPE: "o que a gente puder substituir por semijóia, a gente substitui". Ela enfatizou que a decisão protege o valor afetivo das peças, evitando perdas financeiras e emocionais.
Procura por alianças folheadas
Segundo comerciantes, a demanda por alianças folheadas a ouro dobrou nas últimas semanas, passando de cerca de 200 para mais de 400 unidades por mês. Preços a partir de 30 reais atraem quem busca se proteger sem abrir mão de símbolos de união.
A gerente de uma loja na Zona Norte destacou também o aumento da procura por joias em prata 925, considerada mais discreta.
Gangue do ouro
Recentemente, um casal de idosos com mais de 50 anos de casamento foi abordado por criminosos em uma moto no bairro dos Aflitos, Zona Norte. O aposentado de 76 anos teve a aliança levada, enquanto a esposa teve a corrente arrancada.
Outro incidente ocorreu na rua Simão Mendes, próxima ao Parque da Jaqueira, quando uma família foi abordada por um criminoso armado, que obrigou o casal a entregar as alianças diante da filha.
