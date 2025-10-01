fechar
Vídeos | Notícia

Adolescente tem o cabelo raspado durante assalto no Recife

Jovem de 16 anos foi abordada por homem em uma bicicleta, que portava uma máquina de barbear; outros casos semelhantes já foram registrados na região

Por TV Jornal Publicado em 01/10/2025 às 10:54 | Atualizado em 01/10/2025 às 10:56
Pol&iacute;cia investiga recorr&ecirc;ncia de assaltos a mulheres com uso de m&aacute;quina de barbear na Zona Sudoeste do Recife
Polícia investiga recorrência de assaltos a mulheres com uso de máquina de barbear na Zona Sudoeste do Recife - TV Jornal

Uma adolescente de 16 anos teve parte do cabelo cortado com um barbeador por um homem que a abordou enquanto voltava da escola no bairro de Areias, na Zona Sudoeste do Recife. O caso gerou temor entre moradores e alerta principalmente para as mulheres.

Abordagem

Conforme relato da irmã da vítima, o suspeito se aproximou em uma bicicleta, fazendo com que a adolescente, ao confundir uma máquina de barbear com uma arma, largasse o celular e saísse correndo. Mesmo assim, o homem conseguiu cortar parte do cabelo da jovem.

Leia Também

Outras vítimas

O caso não parece isolado. Nas redes sociais, outra mulher relatou episódio semelhante em uma parada de ônibus em Jardim São Paulo, afirmando que o suspeito, descrito como moreno, magro e alto, também tentou atacá-la.

Os episódios têm causado pânico entre mulheres que frequentam a região. Moradoras pedem ações rápidas da polícia para localizar o suspeito e prevenir novos casos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags