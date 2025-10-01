Adolescente tem o cabelo raspado durante assalto no Recife
Jovem de 16 anos foi abordada por homem em uma bicicleta, que portava uma máquina de barbear; outros casos semelhantes já foram registrados na região
Uma adolescente de 16 anos teve parte do cabelo cortado com um barbeador por um homem que a abordou enquanto voltava da escola no bairro de Areias, na Zona Sudoeste do Recife. O caso gerou temor entre moradores e alerta principalmente para as mulheres.
Abordagem
Conforme relato da irmã da vítima, o suspeito se aproximou em uma bicicleta, fazendo com que a adolescente, ao confundir uma máquina de barbear com uma arma, largasse o celular e saísse correndo. Mesmo assim, o homem conseguiu cortar parte do cabelo da jovem.
Outras vítimas
O caso não parece isolado. Nas redes sociais, outra mulher relatou episódio semelhante em uma parada de ônibus em Jardim São Paulo, afirmando que o suspeito, descrito como moreno, magro e alto, também tentou atacá-la.
Os episódios têm causado pânico entre mulheres que frequentam a região. Moradoras pedem ações rápidas da polícia para localizar o suspeito e prevenir novos casos.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais