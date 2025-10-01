Polícia intervém e prende homem após agressões contra mulher
Vítima estava lesionada e teve celular quebrado pelo companheiro; agressor, que alegou crise de ciúmes, foi autuado em flagrante por lesão corporal
Uma mulher vítima de agressões pelo companheiro recebeu socorro imediato por agentes da Polícia Civil ao pedir socorro. O homem foi preso após insistir na violência mesmo na presença da polícia, sendo autuado por lesão corporal.
Flagrante e socorro
Durante o plantão, equipes da 90ª Circunscrição Policial de Caruaru estavam nas ruas quando uma mulher acenou em pedido de socorro. Visivelmente abalada, ela buscava ajuda diante de ameaças e agressões do companheiro.
A vítima apresentava lesões principalmente no rosto. Os agentes rapidamente interviram, mas lidaram com a resistência do agressor, que alegava uma crise de ciúmes. Além disso, um celular da mulher foi quebrado pelo agressor durante a discussão.
Mesmo diante da presença policial, o agressor manteve postura agressiva e continuou proferindo xingamentos contra a vítima. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia da Mulher (DPMUL), onde foi autuado em flagrante por crime de lesão corporal.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais