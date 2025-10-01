fechar
Vídeos | Notícia

Polícia intervém e prende homem após agressões contra mulher

Vítima estava lesionada e teve celular quebrado pelo companheiro; agressor, que alegou crise de ciúmes, foi autuado em flagrante por lesão corporal

Por TV Jornal Publicado em 01/10/2025 às 10:40
Mulher sofre violência doméstica e consegue pedir socorro à polícia
Mulher sofre violência doméstica e consegue pedir socorro à polícia - TV Jornal

Uma mulher vítima de agressões pelo companheiro recebeu socorro imediato por agentes da Polícia Civil ao pedir socorro. O homem foi preso após insistir na violência mesmo na presença da polícia, sendo autuado por lesão corporal.

Flagrante e socorro

Durante o plantão, equipes da 90ª Circunscrição Policial de Caruaru estavam nas ruas quando uma mulher acenou em pedido de socorro. Visivelmente abalada, ela buscava ajuda diante de ameaças e agressões do companheiro.

A vítima apresentava lesões principalmente no rosto. Os agentes rapidamente interviram, mas lidaram com a resistência do agressor, que alegava uma crise de ciúmes. Além disso, um celular da mulher foi quebrado pelo agressor durante a discussão.

Leia Também

Mesmo diante da presença policial, o agressor manteve postura agressiva e continuou proferindo xingamentos contra a vítima. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia da Mulher (DPMUL), onde foi autuado em flagrante por crime de lesão corporal. 

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Homem é morto ao proteger filha durante ataque de vizinho em Caruaru
Violência doméstica

Homem é morto ao proteger filha durante ataque de vizinho em Caruaru
Idosa de 70 anos é agredida brutalmente pelo próprio afilhado na Bomba do Hemetério: chocante caso de violência doméstica
Violência Doméstica

Idosa de 70 anos é agredida brutalmente pelo próprio afilhado na Bomba do Hemetério: chocante caso de violência doméstica

Compartilhe

Tags