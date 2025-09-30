Homem rouba peixes de fonte em plena luz do dia de uma funerária em Santo Amaro
Em furto inusitado, 10 peixes de funerária em Recife são roubados, gerando prejuízo de 400 reais. Evento foi capturado por câmera de segurança
Por
TV Jornal
Publicado em 30/09/2025 às 17:22
Uma funerária foi furtada no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. Tudo foi filmado por uma câmera de segurança do próprio estabelecimento, o suspeito levou os peixes da fonte que ficava no local.
O homem chega com dois sacos pretos, abaixa, tira uma garrafa de água, e começa a catar os peixes. Eram 13 peixes japoneses que ficavam na fonte há muitos anos, e agora só restaram 3 peixes. Cada animal da espécie, custa 40 reais. Então, se levaram 10, são 400 reais de prejuízo.
Furto inesperado
Segundo a auxiliar administrativa da funerária, Josélia Dias, quando ela chegou para trabalhar e foi dar a ração dos peixes, já deu falta deles.
"Fiquei transtornada, porque a gente não sabia o que tinha sido. Eu achei que fosse um gato, achei que fosse um cachorro, achei tudo. Menos esse absurdo de ter sido uma pessoa, de subtrair esse peixinho. Fiquei assim, abismada", relata.
Reposição dos peixes
Josélia conta que já faz mais de 15 anos que os peixes ficam ali, e garante que vão repor os animais na fonte.
"Já traz uma leveza para a pessoa que está naquele momento de dor. Às vezes você vai com criança, consegue distrair um pouco as crianças e elas ficam olhando e tiram um pouco esse momento tão pesado. Até a chegada dos companheiros ali, dos outros três que ficaram solitários", explica.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais