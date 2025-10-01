Agricultor do Agreste desaparece após surto em hospital do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Renildo Antônio da Silva estava internado no Hospital Getúlio Vargas; família alerta para vulnerabilidade e pede ajuda da população para localizá-lo

Renildo Antônio da Silva, agricultor de São Vicente Ferrer, no Agreste pernambucano, desapareceu no Recife após ser expulso do Hospital Getúlio Vargas durante um surto. A família alerta para o risco, já que ele não conhece a cidade, é analfabeto e não possui histórico de problemas psiquiátricos.

A expulsão



De acordo com familiares, Renildo sofreu um surto repentino enquanto acompanhava o pai internado. A situação gerou confusão no hospital: ele teria agredido algumas pessoas, e apesar da intervenção de uma assistente social, acabou sendo colocado para fora da unidade.

A polícia chegou a ser acionada e medicações foram administradas no homem.

Características do desaparecido

Renildo, de 46 anos, vestia-se da seguinte forma: bermuda branca, camisa preta, casaco estampado com um boneco e o nome "Mauricé". Por não conhecer Recife e ser analfabeto, sua vulnerabilidade é ainda maior, o que preocupa familiares e amigos.

A prima de Renildo, Dona Luciene, faz um apelo à população: qualquer informação sobre seu paradeiro deve ser comunicada imediatamente à família. O telefone disponibilizado para contato é (81) 99149-0061.

Enquanto isso, a família organiza buscas e segue em contato com autoridades locais na tentativa de localizar Renildo o mais rápido possível.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais