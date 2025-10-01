fechar
Vídeos | Notícia

Agricultor do Agreste desaparece após surto em hospital do Recife

Renildo Antônio da Silva estava internado no Hospital Getúlio Vargas; família alerta para vulnerabilidade e pede ajuda da população para localizá-lo

Por TV Jornal Publicado em 01/10/2025 às 10:10
Homem desparece após surto e expulsão no Hospital Getúlio Vargas
Homem desparece após surto e expulsão no Hospital Getúlio Vargas - TV Jornal

Renildo Antônio da Silva, agricultor de São Vicente Ferrer, no Agreste pernambucano, desapareceu no Recife após ser expulso do Hospital Getúlio Vargas durante um surto. A família alerta para o risco, já que ele não conhece a cidade, é analfabeto e não possui histórico de problemas psiquiátricos.

A expulsão

De acordo com familiares, Renildo sofreu um surto repentino enquanto acompanhava o pai internado. A situação gerou confusão no hospital: ele teria agredido algumas pessoas, e apesar da intervenção de uma assistente social, acabou sendo colocado para fora da unidade.

A polícia chegou a ser acionada e medicações foram administradas no homem.

Leia Também

Características do desaparecido

Renildo, de 46 anos, vestia-se da seguinte forma: bermuda branca, camisa preta, casaco estampado com um boneco e o nome "Mauricé". Por não conhecer Recife e ser analfabeto, sua vulnerabilidade é ainda maior, o que preocupa familiares e amigos.

A prima de Renildo, Dona Luciene, faz um apelo à população: qualquer informação sobre seu paradeiro deve ser comunicada imediatamente à família. O telefone disponibilizado para contato é (81) 99149-0061.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Enquanto isso, a família organiza buscas e segue em contato com autoridades locais na tentativa de localizar Renildo o mais rápido possível.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Governo desapropria terreno para novo Hospital Getúlio Vargas
SAN MARTIN

Governo desapropria terreno para novo Hospital Getúlio Vargas
"Novo Hospital Getúlio Vargas contará com 700 leitos", diz Secretária Estadual de Saúde em entrevista à Rádio Jornal
GETÚLIO VARGAS

"Novo Hospital Getúlio Vargas contará com 700 leitos", diz Secretária Estadual de Saúde em entrevista à Rádio Jornal

Compartilhe

Tags