Agricultor do Agreste desaparece após surto em hospital do Recife
Renildo Antônio da Silva estava internado no Hospital Getúlio Vargas; família alerta para vulnerabilidade e pede ajuda da população para localizá-lo
Por
TV Jornal
Publicado em 01/10/2025 às 10:10
Renildo Antônio da Silva, agricultor de São Vicente Ferrer, no Agreste pernambucano, desapareceu no Recife após ser expulso do Hospital Getúlio Vargas durante um surto. A família alerta para o risco, já que ele não conhece a cidade, é analfabeto e não possui histórico de problemas psiquiátricos.
A expulsão
De acordo com familiares, Renildo sofreu um surto repentino enquanto acompanhava o pai internado. A situação gerou confusão no hospital: ele teria agredido algumas pessoas, e apesar da intervenção de uma assistente social, acabou sendo colocado para fora da unidade.
A polícia chegou a ser acionada e medicações foram administradas no homem.
Características do desaparecido
Renildo, de 46 anos, vestia-se da seguinte forma: bermuda branca, camisa preta, casaco estampado com um boneco e o nome "Mauricé". Por não conhecer Recife e ser analfabeto, sua vulnerabilidade é ainda maior, o que preocupa familiares e amigos.
A prima de Renildo, Dona Luciene, faz um apelo à população: qualquer informação sobre seu paradeiro deve ser comunicada imediatamente à família. O telefone disponibilizado para contato é (81) 99149-0061.
Enquanto isso, a família organiza buscas e segue em contato com autoridades locais na tentativa de localizar Renildo o mais rápido possível.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais